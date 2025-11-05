به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، سلسله کارگاههای هنری شامل خوشنویسی، نقاشی، نقاشی با شن و مجسمه سازی در مرکز نمایشگاه دائمی واقع در رایزنی فرهنگی ایران در بغداد برگزار شد.
این رویداد فرهنگی با هدف تقویت تعاملات هنری و نیز معرفی تقریب فرهنگ دو کشور برگزار شد.
در این کارگاهها، بیش از 70 نفر از هنرمندان، اساتید و دانشجویان رشتههای هنری از دانشکدههای هنرهای زیبای دانشگاههای بغداد، بابل و دیالی حضوری فعال داشتند.
در این همایش هنری، حوزههای مختلف هنری را پوشش داد اساتید برتر خوشنویسی، نقاشی، نقاشی شنی و مجسمهسازی شرکت کردند.
برگزاری این کارگاهها فرصتی مغتنم برای آشنایی با سبکهای هنری و خلق آثار مشترک فراهم آورد و گامی مؤثر در جهت توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو ملت محسوب میشود.
رویداد مذکور با پوشش شبکههای تلویزیونی و رسانههای خبری عراقی همراه بوده و از این گذر فضایی مغتنم و سازنده برای آشنایی عملی برای شرکت کنندگان و مشتاقان با سبکها و نمادهای هنری جدید فراهم آورد.
در این برنامه، مسئولین ایرانی و عراقی اعم از جناب شیخ خالد مٌلا رئیس وقف سنی و نیز مسئول نمایندگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در عراق از روند برگزاری نمایشگاه بازدید کردند.
این سلسله فعالیتها در راستای تاکید مسئولان عالی فرهنگی دو کشور بر توسعه و تحکیم همکاریهای فرهنگی و هنری انجام گرفته و به عنوان گامی مؤثر و محوری در مسیر دیپلماسی فرهنگی و تقویت همگرایی منطقهای به منصه اجرا در آمده است.
