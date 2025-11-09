کمیسیون فرهنگی شورای تخصصی حوزوی بر بازطراحی ساختار شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و نود و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با هدف بررسی پیش‌نویس جدید «آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور»، شامگاه شنبه در شهر قم برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی همچون اهداف، ترکیب اعضا، وظایف و خط‌مشی‌های شورای فرهنگ عمومی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون با تأکید بر لزوم بازطراحی ساختار و مأموریت شورای فرهنگ عمومی کشور، توجه به رویکردهای مندرج در حکم مقام معظم رهبری به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ و پیوست آن را ضروری دانستند. این حکم، بر نظم و محتوای انقلابی در شاکله فرهنگ عمومی کشور تأکید دارد و بازتاب آن در آیین‌نامه جدید شورا، یکی از الزامات دوره جدید ارزیابی شد.

در ادامه، موضوع تعیین نسبت شورای فرهنگ عمومی کشور با شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین ارتباط مأموریت آن با نقشه مهندسی فرهنگی کشور مطرح گردید. اعضا بر این باور بودند که شورای فرهنگ عمومی باید به عنوان هسته فکری و شبکه راهبری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایفای نقش کند و جایگاه آن در پیوند با ستاد فرهنگی ـ اجتماعی کشور و حلقه‌های میانی مردمی بازتعریف شود.

همچنین، بازنگری در جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه در شورای فرهنگ عمومی کشور از دیگر محورهای مورد تأکید اعضای کمیسیون بود؛ اقدامی که می‌تواند پیوند نهادی میان عقلانیت دینی و سیاست‌گذاری فرهنگی را در سطح ملی تقویت نماید.

در ابتدای جلسه نیز گزارشی از سیر تکوین و تطور شورای فرهنگ عمومی ارائه شد و آیین‌نامه پیشنهادی (مصوب شورای فرهنگ عمومی) با آیین‌نامه فعلی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) به‌صورت تطبیقی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

