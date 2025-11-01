برگزاری نشست انسانیت برای غزه به همت «بنیاد امام حسن (ع) استرالیا» در ساختمال پارلمان + ویدیو

در این گردهمایی که به میزبانی بنیاد امام حسن(ع) و با همکاری گروهی از نهادهای انساندوستانه برگزار شد، تاکنون نزدیک یک میلیون دلار برای کمک به مردم غزه جمعآوری شد. برگزارکنندگان اعلام کردند که هدف نهایی این کارزار، تأمین منابع لازم برای ساخت سرپناه و تأمین نیازهای ضروری خانوادههای آواره در نوار غزه است.
اعضای مرکز امام حسن(ع) سیدنی تأکید کردند که این برنامه ادامه مسیر فعالیتهای خیریه این مرکز در حمایت از مظلومان جهان است. سال گذشته نیز این مرکز در اقدامی مشابه توانسته بود بیش از یک میلیون و دویست هزار دلار برای ساخت خانههای موقت برای آوارگان در لبنان جمعآوری کند.
شرکتکنندگان در این نشست ضمن تجلیل از نقش مؤثر مرکز امام حسن(ع) در ترویج همبستگی انسانی، تأکید کردند که چنین ابتکاراتی نهتنها بیانگر روح همدلی و مسئولیتپذیری جامعه مسلمانان استرالیاست، بلکه پیامی از امید و عدالت به جهانیان مخابره میکند؛ پیامی که بر ضرورت ایستادگی در کنار ملت فلسطین و دفاع از کرامت انسانی تأکید دارد.
بنیاد امام حسن اعلام کرد که این کمکها با همکاری نهاد خیریۀ WF-AID بریتانیا بهصورت مستقیم به نیازمندان در غزه ارسال میشود.
در بیانیه این بنیاد آمده است: کمکهای شما در سختترین شرایط انسانی به دست مردم غزه میرسد. ما به لطف خداوند متعال و با همکاری شرکای مورد اعتماد، روند انتقال کمکها را با شفافیت کامل پیگیری میکنیم. این نهاد همچنین تأکید کرده است که در صورت بروز هرگونه مانع در مسیر انتقال، وجوه جمعآوریشده برای پروژههای مشابه امدادرسانی در مناطق دیگر استفاده خواهد شد.
