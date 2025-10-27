دوندۀ مسلمان انگلیسی بیش‌ از ۱۶۰ کیلومتر طی ۲۴ ساعت برای فلسطین دوید + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ ندیم ولی، دونده و کنشگر ۳۴ ساله مسلمان انگلیسی، موفق شد یکی از دشوارترین چالش‌های ورزشی خود را با دویدن ۱۰۰ مایل (۱۶1 کیلیومتر) در مدت ۲۴ ساعت به پایان برساند. این اقدام با هدف جمع‌آوری کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم غزه انجام شد.

او عصر شنبه از پارک «کورپوریشن» در بلکبرن حرکت خود را آغاز کرد و مسیر ۱۲ مایلی میان دو شهر بلکبرن و پرستون را هشت بار پیمود. در این مسیر، خانواده‌ها و کودکان در بخش‌هایی از دویدن با او همراه شدند و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین از این پویش حمایت کردند.

ندیم ولی گفت این چالش از نظر جسمی و روحی دشوارترین تجربه او تاکنون بوده است، اما حمایت مردم و یاد رنج‌های مردم بی‌گناه فلسطین به او نیرو بخشیده است. وی پیش‌تر نیز مسیر لندن تا بلکبرن را برای حمایت از مردم فلسطین دویده بود.

ندیم ولی و تیمش قصد دارند تابستان آینده از طریق بنیاد تازه‌تأسیس M.L.A کمک‌های جمع‌آوری‌شده را مستقیماً در فلسطین توزیع کنند. او تأکید کرد هدف از این فعالیت‌ها ترویج صلح، عشق و همزیستی میان انسان‌هاست.

