به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد امام حسن(ع) در استرالیا با برگزاری همایشی با عنوان «امید برای فلسطین» در ساختمان پارلمان این کشور در کانبرا، کارزار تازه‌ای را در حمایت از مردم غزه آغاز کرد. این رویداد الهام‌بخش با حضور جمعی از اعضای برجستۀ جوامع اسلامی محلی، فعالان اجتماعی و شماری از نمایندگان پارلمان استرالیا برگزار شد.

در این برنامه که به میزبانی بنیاد امام حسن(ع) و با همکاری چند نهاد انسان‌دوستانه برگزار گردید، شرکت‌کنندگان بر تداوم حمایت از مردم فلسطین و ضرورت حفظ آگاهی عمومی نسبت به رویدادهای غزه تأکید کردند. اعضای مرکز امام حسن(ع) سیدنی نیز این ابتکار را ادامه مسیر فعالیت‌های خیریه و انسان‌دوستانه این مرکز در دفاع از مظلومان جهان توصیف کردند.

بنیاد امام حسن اعلام کرد که این کمک‌ها با همکاری نهاد خیریۀ WF-AID بریتانیا به‌صورت مستقیم به نیازمندان در غزه ارسال می‌شود.

در بیانیه این بنیاد آمده است: کمک‌های شما در سخت‌ترین شرایط انسانی به دست مردم غزه می‌رسد. ما به لطف خداوند متعال و با همکاری شرکای مورد اعتماد، روند انتقال کمک‌ها را با شفافیت کامل پیگیری می‌کنیم. این نهاد همچنین تأکید کرده است که در صورت بروز هرگونه مانع‌تراشی رژیم غاصب در مسیر انتقال، وجوه جمع‌آوری‌شده برای پروژه‌های مشابه امدادرسانی در مناطق دیگر استفاده خواهد شد.

