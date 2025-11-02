به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از دانشآموزان افغانستانی از مدارس شهید باقری جمالآباد پاکدشت، معرفت و روشنا در قرچک و ورامین، از بخشهای مختلف دومین دوره المپیک فناوری در پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند.
این بازدید با حمایت بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و در راستای ترویج علم و فناوری و افزایش آگاهی دانشآموزان مهاجر نسبت به ظرفیتهای علمی کشور میزبان انجام شد.
دانشآموزان در جریان بازدید خود از بخشهای مختلف این رویداد شامل امنیت سایبری، رباتهای جنگجو، پهپادها، برنامهنویسی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء دیدن کردند.
دکتر سعیدی، دبیر رویدادهای دانشآموزی پارک علم و فناوری پردیس، در این برنامه ضمن معرفی زیستبوم فناوری کشور و شرکتهای دانشبنیان، بر نقش جوانان در آینده علمی منطقه تأکید کرد و از برگزاری چهارمین دوره مسابقات دانشآموزی «دانوا» در هفته پایانی آبانماه خبر داد.
در ادامه، سید ایوب حسینی، از همراهان گروه دانشآموزی، با تقدیر از برگزارکنندگان، خطاب به دانشآموزان گفت: «افغانستان به شما نیاز دارد تا کارهای بزرگی انجام دهید. هرگز تسلیم نشوید و به خود باور داشته باشید.»
وی در گفتوگویی با خبرنگاران نیز افزود: «حضور این عزیزان در المپیک فناوری برای رقابت نبود، بلکه برای دیدن، باور کردن و الهام گرفتن بود. وقتی نوجوانان مهاجر میبینند جوانان منطقه چگونه با دانش و تلاش به قلههای علمی میرسند، باور میکنند که آنها نیز میتوانند چنین مسیری را طی کنند.»
حسینی در پایان با تأکید بر نقش علم در پیوند ملتها گفت: «در شرایطی که افغانستان با چالشهای فراوانی روبهروست، چنین برنامههایی میتواند امید را در دل نسل جوان زنده نگه دارد؛ امید به ساختن آیندهای روشنتر با تکیه بر علم و فناوری.»
