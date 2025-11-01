به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش جماران، احمد نادری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حضور کارگران مهاجر افغانستانی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است، افزود: «سیاستگذاری در این حوزه باید بر پایه منافع ملی و بهصورت قانونمند و هدفمند انجام شود.
نادری تأکید کرد که «ساماندهی قانونی این نیروها علاوه بر حفظ کرامت انسانی کارگران مهاجر، به سود اقتصاد ایران نیز خواهد بود.»
بر اساس گزارشها، کاهش حضور نیروی کار افغانستانی در ماههای اخیر، باعث افزایش دوبرابری دستمزد کارگران ساده و ایجاد اختلال در فعالیت برخی واحدهای تولیدی شده است.
در واکنش به این وضعیت، دولت ایران طرحی برای صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار ویژه اتباع افغانستانی را آغاز کرده است؛ طرحی که با همکاری وزارت تعاون، کشور و امور خارجه اجرا میشود و هدف آن، قانونمند کردن حضور مهاجران و جبران کمبود نیروی انسانی در مشاغل خاص است.
اتباع افغانستانی سالهاست در بخشهای ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری ایران فعالیت دارند و بهعنوان بخشی از ستون بازار کار کشور شناخته میشوند.
