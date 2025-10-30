به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی «ملی» افغانستان اعلام کرد که تنها در روز گذشته (چهارشنبه ۷ آبان)، تعداد ۶۴۶۲ مهاجر افغان از طریق مرزهای زمینی وارد این کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از این تعداد، ۵۸۵۵ نفر از مرزهای اسپین بولدک و بهرامچه از پاکستان و ۶۰۷ نفر از طریق مرزهای اسلام قلعه و راه ابریشم از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

این افزایش اخراج و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در حالی است که تنش‌ها و درگیری‌ها بین طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته و مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در ترکیه نیز با چالش‌هایی همراه بوده است.

حکومت پاکستان که از ابتدای سال جاری میلادی سیاست اخراج اتباع افغانستان را در دست گرفته بود، با آغاز تنش‌های میان طالبان و ارتش پاکستان در ماه گذشته، این اخراج به طور محسوسی افزایش یافته است.

بازگشت گسترده مهاجران افغان به کشورشان در شرایطی رخ می‌دهد که کمبود امکانات و خدمات، مشکلاتی نظیر بی‌سرپناهی، بیکاری و فقر شدید را برای بسیاری از این افراد به دنبال داشته است.

..............

پایان پیام/