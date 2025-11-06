تقویت جایگاه حماس در غزه و کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی تازه در فلسطین نشان میدهد که بر خلاف انتظار اشغالگران، با وجود دو سال جنگ ویرانگر در غزه، مردم فلسطین همچنان با مقاومتاند و محبوبیت جنبش حماس افزایش یافته است.
خبرگزاری فلسطینی شهاب با انتشار این خبر نوشت که بر اساس دادههای این نظرسنجی که توسط مؤسسه مطالعات افکار عمومی و پیمایشهای میدانی مستقر در رامالله انجام شده، میزان حمایت از حماس در مجموع بیش از ۱۰ درصد از فتح بیشتر بوده است. در غزه، حماس ۴۱ درصد حمایت مردمی و در کرانه باختری ۳۲ درصد آن را کسب کرده است.
این مؤسسه در بیانیهای اعلام کرد: «ارزیابی اجتنابناپذیر این ارقام آن است که دو سال گذشته به تقویت جایگاه حماس منجر شده، نه تضعیف آن؛ و این روند در کرانه باختری آشکارتر است».
