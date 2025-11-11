به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل در ادامه اقدامات خود علیه فلسطینیها، به خانواده «ایمن غنام» اسیر فلسطینی، از اهالی بلدة عقابا در شمال طوباس، اخطاریهای برای تخریب منزلش ابلاغ کرد. این اقدام پس از یورش نظامیان اسرائیلی با خودروهای زرهی به منطقه و محاصره خانه صورت گرفت.
ایمن غنام در چهارم دسامبر سال گذشته، تنها یک روز پس از عملیات ترور در نابلس که منجر به شهادت دو جوان فلسطینی شد، از بیمارستان تخصصی عربی در این شهر بازداشت شد. وی در جریان آن حادثه بهشدت زخمی شده بود.
در ادامه این اقدامات، نیروهای اسرائیلی به شهرهای طمون و عقابا در استان طوباس یورش بردند. با وجود حضور گسترده نظامیان، گزارشی از بازداشت یا درگیری منتشر نشده و نیروها پس از مدتی به سمت ایستهای بازرسی اطراف عقبنشینی کردند.
همچنین، ارتش اسرائیل به شهر نابلس و اردوگاههای عسکر قدیم و جدید در شرق این شهر، و نیز محلههای مختلف در منطقه شرقی، وارد شد. این تحرکات در چارچوب تمرینات نظامی ارتش در مناطق فلسطینی انجام گرفت و گزارشی از بازداشت یا زخمیشدن افراد منتشر نشده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) گزارش داد که ارتش اسرائیل یک کودک را از روستای حوسان در غرب بیتلحم پس از یورش به منزل خانوادهاش بازداشت کرده است.
در ساعات اولیه صبح سهشنبه نیز، نیروهای اسرائیلی به شهر بیتونیا در غرب رامالله حمله کرده و با شلیک نارنجکهای صوتی و گاز اشکآور، فضای منطقه را متشنج کردند. با این حال، گزارشی از آسیبدیدگان یا بازداشتها منتشر نشده است.
در تحولی دیگر، ارتش اسرائیل در شهر تقوع در جنوب شرق بیتلحم یک چادر نظامی برپا کرده و تجهیزات ارتباطی در اطراف آن نصب کرده است. دهها سرباز نیز در اطراف محل مستقر شدهاند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نگرانیها از تشدید تنشها در کرانه باختری رو به افزایش است.
