شهادت جوان فلسطینی در پی یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه الفارعة در شمال کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه الفارعة واقع در جنوب شهر طوباس در شمال کرانه باختری، یک جوان فلسطینی به نام عبدالرحمن احمد عباس دراوشه، ۲۶ ساله، بر اثر اصابت گلوله جنگی به شهادت رسید.

نیروهای ارتش اسرائیل عصر روز شنبه با یورش به اردوگاه الفارعة و استقرار نیروهای پیاده در ورودی آن، اقدام به تیراندازی با گلوله‌های جنگی کردند.

در جریان این حمله، عبدالرحمن دراوشه به شدت مجروح شد و توسط آمبولانس جمعیت هلال احمر فلسطین به بیمارستان دولتی طوباس منتقل گردید، اما به دلیل شدت جراحات، شهید شد.

وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای کوتاه شهادت این جوان را تأیید کرد.

دیگر تحولات امنیتی در کرانه باختری

در شمال شهر قدس، یک فلسطینی دیگر با گلوله ارتش اسرائیل مجروح شد و چندین نفر در نزدیکی نابلس بر اثر گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند.

ارتش اسرائیل همچنین دو خودروی جمع‌آوری زباله متعلق به شهرداری عقربا در جنوب نابلس را مصادره کرد و شهردار و معاونش را برای مدتی بازداشت نمود.

در روستای سالم در شرق نابلس، ده‌ها فلسطینی هنگام اقامه نماز عشاء در مسجد عزالدین قسام، بر اثر شلیک گاز سمی توسط نیروهای اسرائیلی دچار خفگی شدند.

در جنین، کودک ۱۳ ساله‌ای به نام راکان عمارنه پس از ضرب و شتم توسط نظامیان اسرائیلی بازداشت شد.

همچنین روستاهای رنتیس و مزرعه غربی در شمال غرب رام‌الله هدف حملات گاز سمی قرار گرفتند، هرچند گزارشی از مجروحان یا بازداشت‌شدگان منتشر نشده است.

این اقدامات بخشی از افزایش موج خشونت‌آمیز اسرائیل در کرانه باختری است که همزمان با آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفته است.

تا کنون، این حملات در کرانه باختری منجر به شهادت ۱۰۶۸ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۰ هزار نفر، و بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله ۱۶۰۰ کودک شده است.

در غزه نیز، جنگی که دو سال به طول انجامید و با توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافت، بیش از ۶۹ هزار شهید و ۱۷۰ هزار مجروح برجای گذاشت.

