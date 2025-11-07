هیچ کشور مسلمانی نباید با دشمن اسلام و مسلمین ارتباط برقرار کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی که به دعوت ایاز صادق رییس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده است، شامگاه پنج شنبه ۱۵ آبان ماه با اندیشمندان دینی، اساتید دانشگاهی و نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پاکستان در محل سفارت ایران در اسلام آباد دیدار کرد.



قالیباف در این نشست گفت: زمانی که پیام ملت، دولت و پارلمان پاکستان در اواسط جنگ ۱۲ روزه با اعلام همبستگی با ملت ایران شنیده شد، تصمیم گرفتم اولین سفر خارجی را بعد از جنگ به کشور این کشور اختصاص دهم؛ روحیه حق طلبی، عدالت خواهی و شجاعت پاکستان بود که در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی که با حمایت و دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، شجاعانه از ملت ایران حمایت کامل کرد. باید ریشه‌های این تجاوز و نتیجه نهایی این جنگ مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیار برای امت اسلامی سازنده خواهد بود. از طرفی نیز باید ساعت‌ها در خصوص این موضوع صحبت کرد تا بتوان با تحلیلی درست، راه را به مردم و جوانان نشان داد.



وی افزود: اگر نگاهی به دکترین نظامی رژیم صهیونیستی داشته باشیم، این رژیم هیچوقت اجازه نمی‌داد تهدیدی برایش ایجاد شود. یا آن را در مبدا از بین خواهند برد یا اینکه هیچ آثاری را برای تهدید باقی نخواهند گذاشت چرا که گنبد آهنین، ادعای این بحث را داشت. این رژیم می‌گوید که هرگز مرزهای ما آسیب پذیر نبوده و هر اقدامی علیه مرزهای ما شود، با آن اقدام برخورد خواهیم کرد. این اساس کار رژیم است.



رئیس مجلس گفت: عملیات طوفان الاقصی در حقیقت بغض خفته مردم مظلوم فلسطین بود که قریب به ۸۰ سال تحت شدیدترین و خشن‌ترین اقدامات رژیم صهیونیستی قرار داشتند و این اقدامات باعث شهادت بسیاری از کودکان، زنان، مردان و پیرمردان شده و هویت این ملت مسلمان را تحت تاثیر قرار داده بود. عده‌ای در دنیا می‌گفتند که در عملیات ۷ اکتبر، این فلسطین بود که جنگ را آغاز کرد در حالی که این دروغ و خیانتی بزرگ به مردم فلسطین است. چه کسی است که نداند ۸۰ سال جراحت، کشتار و آوارگی نصیب مردم فلسطین شده و آنها یکبار تصمیم گرفتند که حرکتی علیه جنایات رژیم صهیونیستی انجام دهند؟ از طرفی نیز کشورهای اسلامی در دهه پنجاه، شصت، هفتاد و هشتاد میلادی هر حرکت نظامی که علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند، بیش از ۵ یا ۶ روز طول نکشید و از این رژیم شکست خوردند.



وی افزود: حماس و مردم فلسطین در غزه که به نوعی از آن به عنوان بزرگترین زندان روباز دنیا یاد می‌شود، نزدیک به دو میلیون نفر هستند که صد درصد در محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارند و یکبار این مردم تصمیم گرفتند که در ۷ اکتبر عملیاتی انجام دهند تا تمام دکترین نظامی این رژیم را به هم زده تا مصداق خانه عنکبوتی که شهید نصرالله از آن یاد می‌کرد، محقق شود. حماس در شرایطی به رژیم صهیونیستی حمله کرد که این سرزمین از سطح زمین تا عمق ۲۰ تا ۳۰ متر دارای موانع بوده حتی چندین متر دیواره‌ها و امکانات الکترونیکی، پهپاد جاسوسی و ماهواره وجود داشت. با این وجود، این جوانان فلسطینی بودند که با گذشتن از این موانع در ۷ اکتبر حمله کرده و خطوط را شکستند. حتی تصویری که از کشیدن هواپیمای f۱۵ بر روی کامیون مشاهده شد، نشان دهنده اوج ذلت و خواری این رژیم بود.



قالیباف گفت: همه استکبار در راس آنها آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و در جنگ ۱۲ روزه به مردم و جوانان ایرانی اعلام داشتم که اگر رژیم صهیونیستی تنها و بدون حمایت آمریکا بود در کمتر از ۷ روز شکست سختی می‌خورد و این ثابت شد. حتی وزیر خارجه آمریکا در روزهای اولیه جنگ که به تل آویو سفر کرده بود، با مشاهده وضعیت این رژیم به یکی از وزرای خارجه کشورهای منطقه گفته بود که در تل آویو همه چیز ویران شده و حتی نیروهای نظامی و ستادی رژیم فرو ریخته است. این آمریکا بود که با مستشاران و فرماندهان خود ستاد را کنترل کرده و احیا کرد و در زمانی که رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل سفر کرد، گفت که اگر ما اسرائیل را در گذشته به وجود نمی‌آوردیم امروز باید یک اسرائیل دیگر در منطقه ایجاد می‌کردیم. این نگاه استکباری آمریکا به ما مسلمانان نشان می‌دهد که برای ضربه زدن به ما برنامه ریزی می‌کنند.



وی افزود: ما همواره از امام، انقلاب و از مبانی قرآن کریم، احادیث، روایات و مکتب اهل بیت علیهم السلام آموختیم که باید در مقابل ظلم بایستیم. مسلمانان باید کشورهای مستقل، قوی و با قدرت باشند و در حوزه‌های مختلف علمی و دانش و پیشرفت مخصوصا در عصر امروز که عصر فناوری‌های پیشرفته و نوین است، به بالاترین سطح رسیده و از فرصت‌ها استفاده کنیم و باید عقب ماندگی‌های چند قرن گذشته را جبران کنیم. در حالی که علت این عقب ماندگی‌ها نیز نگاه استکباری بود که باید جبران شود. ایران اسلامی بعد از انقلاب همواره قربانی توطئه‌ها و ترورها، جنگ تحمیلی، فشارهای داخلی، منافقان و گروه‌های ملحد بود که این گروه‌های ملحد با ترور شخصیت‌های سیاسی از جمله رییس جمهور و رییس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مردم عادی نزدیک به ۲۶ هزار نفر را شهید کردند. حتی قدرت‌های استکباری با حمایت حزب بعث، جنگ را بر ملت ما تحمیل کردند و اینگونه بود که ملت ایران در مقابل ظلم ایستادگی کرده و در مقابل تحریم‌ها ایستاد و در علم جهش کرد.



رئیس مجلس گفت: یکی از پیشرفت‌های علمی در جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای بود که ما در این حوزه دانشمندان و نخبگان بسیاری را داریم و از اول نیز اعلام داشته‌ایم که به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رویم، حتی بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گروسی اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد. با این وجود، کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین کشورها درحوزه هسته‌ای است و حتی پیشرفته‌ترین سانتیریفیوژها نیز در ایران قرار دارد. از طرفی نیز در حوزه نانو جزو پنج کشور برتر دنیا و در حوزه هوافضا و پزشکی نیز جزو کشورهای برتر دنیا هستیم، در حالی که آمریکا در ۲۰ سال اخیر تحریم‌های غیرعادلانه‌ای را علیه کشور ما ایجاد کرد. چرا که آنها می‌خواهند هیچ کشور مستقلی در دنیا وجود نداشته باشد و هیچ پیشرفتی برای کشورهای مسلمان حاصل نشود.



وی افزود: کشور ما در دور ششم مذاکرات با آمریکا قرار داشت که ۴۸ ساعت مانده به ادامه مذاکرات در عمان، در سحر ۲۳ خرداد، رژیم صهیونیستی به صورت گسترده به کشورمان حمله کرد. آنها مطمئن بودند که ایران بیش از ۲ روز نمی‌تواند مقاومت کند؛ در حالی که ما کمتر از ۱۶ ساعت، محکم‌ترین پاسخ‌ها را دادیم. به گونه‌ای که در روز چهارم جنگ توانستیم با موشک‌های بسیار با فاصله ۲۰۰۰ کیلومتر عکس العمل نشان دهیم. این روند باعث شد آمریکا به صورت مستقیم وارد جنگ شود و ما مرکز فرماندگی سنتکام در خاورمیانه را با ۱۴ موشک هدف قرار دادیم که هفت موشک به هدف اصابت کرد. این شرایط باعث شد که آنها به دنبال آتش بس باشند و ما اعلام کردیم زمانی آتش بس خواهد شد که آخرین ضربه را ما بزنیم.



قالیباف به ضرورت قوی شدن برابر دشمن تاکید کرد و یادآور شد: کشورهای مسلمان باید در مقابل رژیم صهیونیستی از قدرت استفاده کنند، در حالی که قدرت ما منطق ماست ولی زمانی که فهمی وجود نباشد، باید در مقابل قدرت، قدرت نشان داد و این رژیم زبان دیگری را نمی‌فهمد. رژیم صهیونیستی به دنبال این موضوع بود که نامی از فلسطین نماند. در حالی که بعد از گذشت چندین نسل از ۱۹۴۸ تا کنون، همه به دنبال فلسطین هستند. نه تنها کشورهای مسلمان بلکه تمام دنیا به دنبال حقوق فلسطینیان هستند و ما باید در کشورهای اسلامی به این موضوع بپردازیم و با نزدیکی به یکدیگر، اسباب نابودی این رژیم را فراهم کنیم. در حالی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به دنبال ضربه به جهان اسلام است و در حال حاضر لبنان، سوریه و سایر کشورهای اسلامی را بمباران می‌کند.



وی افزود: آمریکا، امت اسلامی را در دو طرف قرار می‌دهد. طرفی که باید به آن حمله کرد و تصرف کرد و طرف دیگر که باید صلح ابراهیم را بپذیرد و با رژیم صهیونیستی روابط برقرار کند. هیچ کشور مسلمانی نباید به خود اجازه دهد که با دشمن اسلام و مسلمین ارتباط برقرار کند. صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی باعث خواهد شد که هیچ کشوری در جهان اسلام قوی و مستقل نباشد. اگر با ایران می‌جنگند، به دنبال این هستند که ایران مستقل و قوی نباشد بلکه ایران ضعیف را می‌خواهند تا تجزیه شود. این وضعیت را در سوریه و لیبی و لبنان و سوریه می‌توانید ببینید و داعشی که دست‌پرورده آنها بود، به دنبال این بود که کشورهای منطقه را به زوال بکشاند.



رئیس مجلس گفت: باید کشورهای اسلامی با یکدیگر متحد شوند و در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند؛ بنابراین اگر کشور اسلامی مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار گیرند، باید تمام مسلمان با آن مقابله کنند. باید ارتباطات سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی اجتماعی و محیط زیست در جهان اسلام یکپارچه شود و اگر می‌خواهیم که مستقل شده و نظم جدیدی را در دنیا ایجاد کنیم، باید وحدت و انسجام داشته باشیم. ما به دنبال کشور گشایی نبودیم بلکه ما دنبال صلح و امنیت برای همه هستیم.



در ابتدای این نشست، اندیشمندان دینی، اساتید دانشگاهی و نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پاکستان نکاتی را در خصوص قرابت‌های فرهنگی دو کشور، مسئله فلسطین و اتحاد جهان اسلام بویژه تاثیر انقلاب اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه بیان داشتند. رییس مجلس شورای اسلامی به دعوت رییس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده و در این سفر با رئیس مجلس ملی، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات پاکستان ملاقات و گفت‌وگو خواهد کرد.

