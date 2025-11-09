  1. صفحه اصلی
عراقچی: فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد

۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲
عراقچی: فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه «در حال حاضر هیچ امکانی برای از سر گیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد»، عنوان کرد که هر زمان آمریکایی‌ها برای مذاکره‌ای برابر و سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص امکان از سر گیری مذاکرات با آمریکا، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر هیچ امکانی وجود ندارد، چون ما هیچ رویکرد مثبت یا سازنده‌ای از طرف آمریکا نمی‌بینیم.

وی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خاطر نشان کرد: هر زمان که آنها برای مذاکره‌ای بر اساس پایه برابر برای یک توافق سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن باشد و ایران می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. اما رویکردی که ما از آمریکایی‌ها می‌بینیم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

