به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر رسمی خود به پاکستان، صبح جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ با محمد شهباز شریف، نخستوزیر این کشور، در محل کاخ نخستوزیری اسلامآباد دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، قالیباف با اشاره به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی میان دو ملت، توسعه روابط ایران و پاکستان را زمینهساز ثبات، امنیت و پیشرفت منطقه دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان مجالس دو کشور در حمایت از پروژههای مشترک تأکید کرد.
تأکید بر توسعه همکاریهای اقتصادی و رفع موانع تجاری
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان، اظهار داشت: برای تحقق این هدف، باید در حوزههای بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری صورت گیرد. همچنین در زمینه بازارچههای مرزی و امور گمرکی، نیازمند پیشبرد کارهای اجرایی و رفع موانع هستیم تا تجارت میان دو کشور تسهیل شود.
وی افزود: ایران آمادگی دارد روابط خود با پاکستان را توسعه دهد. همانگونه که ایران میتواند از محصولات کشاورزی پاکستان بهرهمند شود، پاکستان نیز میتواند از ظرفیتهای انرژی ایران استفاده کند. دولت و پارلمان ایران گامهای مؤثری در این مسیر برداشتهاند.
قدردانی از حمایت پاکستان در جنگ ۱۲ روزه
قالیباف با اشاره به همراهی مردم، دولت و مجلس پاکستان با ایران در جنگ ۱۲ روزه، از حمایتهای سیاسی و مردمی پاکستان در آن دوران قدردانی کرد و گفت: این حمایت در ذهن مردم و مسئولان ایران باقی خواهد ماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعاها درباره برنامه هستهای ایران، گفت: در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در عمان، عملیاتی علیه ایران آغاز شد که رئیسجمهور آمریکا مسئولیت آن را پذیرفت. ایران نیز پاسخ دقیقی با حجم آتش بالا به تجاوز رژیم صهیونیستی داد، بهگونهای که معاون رئیسجمهور آمریکا از روز ششم جنگ به دنبال آتشبس بود، اما ایران نپذیرفت تا رژیم صهیونیستی حملات خود را متوقف کند و ضربه نهایی را ایران وارد کرد.
وی افزود: پس از پایان جنگ، مذاکراتی با اروپاییها درباره اسنپ بک انجام شد و توافقی با آژانس انرژی اتمی در قاهره حاصل گردید، اما طرفهای اروپایی در نشست نیویورک به این توافق پایبند نبودند.
قالیباف با انتقاد از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: این دو بازیگر امت اسلامی را در دو سوی صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی قرار میدهند. ایران به جنگ تحمیلی پاسخ داد و زیر بار صلح تحمیلی نیز نخواهد رفت. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا نمیخواهد کشوری مستقل و قدرتمند در جهان اسلام وجود داشته باشد. این وضعیت را میتوان در سوریه، لیبی و لبنان مشاهده کرد؛ جایی که رژیم صهیونیستی روزانه لبنان را بمباران میکند، در حالی که آتشبس برقرار است.
وی تأکید کرد: آمریکا نمیخواهد کشورهای اسلامی به رشد و پیشرفت برسند، در حالی که با وحدت و انسجام، امت اسلامی میتواند در برابر زیادهخواهیهای آمریکا ایستادگی کند.
آمادگی ایران برای کمک به حل اختلافات پاکستان و افغانستان
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اختلافات میان پاکستان و افغانستان، اعلام کرد: ایران اسلامی آمادگی دارد هرگونه کمک لازم را برای حل این اختلافات ارائه دهد.
مواضع نخستوزیر پاکستان در حمایت از ایران
محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز در این دیدار با تأکید بر روابط دوستانه میان دو کشور، گفت: ایران و پاکستان همواره در روزهای سخت در کنار یکدیگر بودهاند. در درگیری اخیر پاکستان، ملت و دولت ایران در کنار پاکستان ایستادند و ملت و دولت پاکستان نیز در جنگ ۱۲ روزه در کنار ایران بودند و این جنایت علیه ایران را بهشدت محکوم کردند.
وی افزود: در دیدارهای خارجی با مقامات سایر کشورها، حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران را غیرقابل قبول دانستیم و خوشحالیم که این جنگ با خرد و حکمت از سوی رهبر، مردم و نیروهای مسلح ایران به پایان رسید.
نخستوزیر پاکستان همچنین حمایت کشورش از برخورداری ایران از انرژی صلحآمیز هستهای و غنیسازی اورانیوم را اعلام کرد و تلاش اروپا برای اعمال اسنپ بک را غیرقابل قبول دانست.
برنامههای سفر رئیس مجلس ایران به پاکستان
محمدباقر قالیباف به دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده و در جریان این سفر با رئیس مجلس ملی، نخستوزیر و شماری از مقامات پاکستانی دیدار و گفتوگو کرده است.
