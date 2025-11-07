به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پذیرش مسئولیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.

افشای دروغ وزیر خارجه آمریکا درباره حمله به ایران

بقایی با یادآوری سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، که مدعی شده بود واشنگتن هیچ نقشی در حمله رژیم صهیونیستی به ایران نداشته و آن را اقدامی یک‌جانبه خوانده بود، تأکید کرد: آن ادعا آشکارا دروغی، واضح بود و اکنون رئیس‌جمهور آمریکا با اذعان صریح به اینکه «من کاملاً مسئول آن بودم»، پرده از این دروغ برداشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این اعتراف، سندی غیرقابل انکار از دخالت مستقیم و همدستی فعال آمریکا در تجاوز بی‌دلیل اسرائیل علیه ایران به شمار می‌آید و هم‌زمان، به‌منزله پذیرش آشکار مسئولیت ایالات متحده در ارتکاب یک عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

لزوم پاسخگویی آمریکا در قبال جنایت انجام‌شده

بقایی در پایان تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا باید به‌دلیل این تخلف فاحش و جنایت سنگینی که مرتکب شده است، مورد بازخواست و پاسخگویی قرار گیرد.

........

پایان پیام/