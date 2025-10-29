به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه کوبا، ضمن استقبال از این اقدام، ادامه اعمال این تحریمها را محکوم کرد.
تحریمهای ششدههای؛ نقض منشور ملل متحد و حقوق بینالملل
بقائی در موضعگیری رسانهای خود تأکید کرد: تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کوبا که بیش از شش دهه است حقوق بنیادین مردم این کشور و مسیر توسعه آن را هدف قرار داده، نه تنها نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل است، بلکه به دلیل آثار و تبعات آن بر بهرهمندی مردم کوبا از حقوق بنیادین بشر، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
همبستگی ایران با دولت و ملت کوبا
سخنگوی وزارت خارجه با اعلام همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم کوبا در برابر سیاستهای ارعاب و فشار آمریکا، حمایت گسترده کشورها از قطعنامه سازمان ملل را نشانهای روشن از مخالفت جامعه جهانی با رفتارهای قلدرمآبانه و قانونشکنانه ایالات متحده دانست.
لزوم پاسخگویی آمریکا به اقدامات مجرمانه
بقائی در پایان تصریح کرد: آسیبها و خسارات وارده به کوبا به دلیل تحریمهای غیرقانونی آمریکا، موجد مسئولیت بینالمللی برای دولت این کشور است و ایالات متحده باید بهخاطر ارتکاب این اقدامات مجرمانه پاسخگو باشد.
