به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات تجاوزکارانه روز پنج‌شنبه رژیم صهیونیستی به مناطق جنوب و بقاع لبنان را که منجر به شهادت و مجروح‌شدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه از جمله دانش‌آموزان یک مدرسه در منطقه بقاع شد، جنایتی تروریستی خواند و به شدت محکوم کرد.

تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم لبنان

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم لبنان، بر ضرورت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان تأکید کرد.

ادامه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا

بقائی با اشاره به ادامه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همه‌جانبه ایالات متحده آمریکا، تعرضات مکرر این رژیم علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و نقض مستمر توافق آتش‌بس را گواهی آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی دانست.

لزوم اقدام جامعه جهانی و شورای امنیت

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان، مسئولیت جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای مقابله با قانون‌شکنی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد و خواستار واکنش قاطع و مؤثر نهادهای بین‌المللی در برابر این اقدامات شد.

