به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای» با حضور محمد اسحاقی معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای و موسی حقانی دبیر همایش و جمعی از اعضای شورای سیاست‌گذاری همایش ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در سالن همایشهای صدا و سیما آغاز شد.

قرار است علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این همایش سخنرانی کند.

این همایش از ۱۴ آبان ۱۴۰۳ تلاش دارد، فرهنگ مبارزه علیه نظام سلطه را بیش از پیش زمینه‌سازی کند.

برگزار کنندگان این همایش معتقدند اگر کشورهای غربی از استعمارگری به سلطه رسیده اند، جمهوری اسلامی هم توانسته جبهه مقاومت را حتی در میان مردم و دانشگاهیان آمریکا و کشورهای غربی گسترش دهد.

