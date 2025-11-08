به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی بین‌الملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» که با حضور پژوهشگران خارجی و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، به بررسی راهبردهای مقابله با سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب پرداخت. در حاشیه این نشست، دکتر حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، نسبت حوزه‌های علمیه و طلاب دینی با غرب را در ذیل فرمایشات رهبر معظم انقلاب تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر حسینی کوهساری محور سخنان خود را منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» قرار داد که رهبر معظم انقلاب به مناسبت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم ارائه فرمودند. وی گفت: در ذیل این منشور، ابعادی که رهبر معظم انقلاب از حوزه‌های علمیه مطالبه‌ای بین‌المللی را مطرح کرده‌اند، استخراج شده است. وی افزود که رهبر معظم انقلاب در محورهای متعددی به غرب اشاره می‌کنند تا نسبت حوزه‌های علمیه با غرب مشخص شود.

پنج عنصر هویت‌ساز و تعامل با غرب

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه به پنج عنصر هویتی که رهبر معظم انقلاب برای حوزه‌های علمیه تعیین کرده‌اند، اشاره کرد که یک طلبه یا یک حوزه علمیه باید این پنج مقوم ذاتی و حیثیتی را دارا باشند:

هویت علمی بعد تبلیغی و تربیتی پشتیبان حکمرانی دینی خط مقدم مبارزه با استکبار تمدن‌ساز بودن

مطالبات علمی رهبر انقلاب در قبال غرب

دکتر حسینی کوهساری تأکید کرد که در ذیل بخش هویت علمی، رهبر معظم انقلاب در پنج محور اشاره می‌کنند که نسبت علمی حوزه‌ها با غرب چه باید باشد. وی این نکات را برشمرد:

حوزه‌های علمیه باید به سمت مرجعیت علمی در عرصه غرب بروند. وی توضیح داد: امروزه در تحقیقات غربی و دانشنامه‌ها، مفاهیم و حرف‌های اسلامی و شیعی را دیگران معرفی می‌کنند و مرجعیت در دست ما نیست؛ رهبر معظم انقلاب می‌فرماید مرجعیت باید در دست ما باشد.

حوزه‌ها حتماً باید غرب را نقادی علمی بکنند؛ به این معنی که هم غرب را خوب بشناسیم و هم خوب نقد بکنیم.

در زمینه موضوع‌شناسی مباحث علمی، باید از دانش‌های جدید و تحقیقات علوم بشری استفاده بکنیم تا به یک موضوع‌شناسی جدی برسیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در عنصر اول هویتی (علمی) و در عنصر دوم (تبلیغی و تربیتی)، حوزه‌ها را مکرراً به فهم و تعامل با غرب ارجاع می‌دهند.

تقابل مستقیم با استعمار، هویت حوزه است

دکتر حسینی کوهساری در خصوص عناصر هویتی، موضع رهبر معظم انقلاب را قاطعانه برشمرد:

خط مقدم مبارزه با استکبار: رهبر معظم انقلاب فرمودند حوزه‌های علمیه همیشه خط مقدم مبارزه با استکبار بوده‌اند. وی تصریح کرد که تقابل حوزه‌های علمیه و پیشگامی و سرآمدی حوزه‌ها در تقابل با استعمار، جزو عناصر هویتی حوزه‌های علمیه شمرده می‌شود.

تمدن‌ساز بودن: حوزه‌های علمیه باید تمدن‌ساز باشند و این نیز در تعامل مستقیم با غرب تعریف می‌شود.

وی در خلاصه اظهارات خود تصریح کرد که از منشور «حوزه پیشرو و سرآمد»، دو عنصر هویتی مستقیماً در تعامل با غرب تعریف می‌شود (خط مقدم مبارزه با استعمار و تمدن‌سازی). در سه عنصر هویتی دیگر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً ما را به فهم غرب، تقابل با غرب یا رویکرد تهاجمی به غرب ارجاع می‌دهند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تحلیل (خوانش بین‌المللی منشور حوزه پیشرو و سرآمد) مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

........ پایان پیام/