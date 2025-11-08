به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در نشست خبری دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» که عصر شنبه در محل ستاد برگزار شد، به تشریح اهداف و ضرورت‌های این جشنواره و مأموریت‌های کلان ستاد پرداخت.

وی اظهار داشت: ضرورت ورود به عرصه فرهنگی و هنری از آن‌جا است که یکی از وظایف اصلی ستاد، ترویج فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. ما این وظیفه را در سه قالب کلی دنبال می‌کنیم؛ نخست در بخش آموزش‌های متنوع که هم در حوزه خانواده، سبک زندگی متعالی و هم در بحث مطالبه‌گری تعریف می‌شود. بالاترین مرتبه در امر به معروف و نهی از منکر همین مطالبه‌گری و نظارت عمومی است؛ همان‌گونه که در اصل هشتم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

وی افزود: در ستاد، آموزش‌ها به شکل‌های مختلف برگزار می‌شود، از دوره‌های حضوری و مجازی گرفته تا آموزش در دستگاه‌ها، اصناف و دوره‌های ضمن خدمت. این بخش زیربنای هر حرکت فرهنگی است، زیرا بدون آموزش، گفتمان‌سازی ممکن نیست.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری آکردی به مفهوم «گفتمان امر به معروف» پرداخت و یادآور شد: در دو سال گذشته تلاش کردیم نگاه حکمرانی را وارد عرصه امر به معروف کنیم، حاکمیت باید صدای مردم را بشنود و مردم نیز باید کنشگر مسئولانه باشند. این مسئولیت‌پذیری اجتماعی یعنی هیچ‌کس نگوید "به من چه" یا "به تو چه". همه ما نسبت به محیط پیرامون، خانواده، مدرسه و حتی تصمیمات کلان کشور مسئولیم.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی با اشاره به تلاش‌های علمی ستاد در این زمینه، تصریح کرد: تا امروز بیش از ۳۰۰ نشست علمی، کرسی نظریه‌پردازی و همایش با محورهای حکمرانی دینی، مسئولیت اجتماعی و امر به معروف برگزار کرده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری به اهمیت ترویج هنری و رسانه‌ای فریضتین پرداخت و ابراز کرد: در قرن بیستم، رسانه جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ جهانی یافته و همان‌طور که در غرب، سینما جای کلیسا را گرفت، ما در جمهوری اسلامی تلاش داریم رسانه در کنار دین باشد. هنرمندان و رسانه‌های ما فرزندان همین انقلاب‌ هستند و نقش مؤثری در گفتمان ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی در جهان دارند.

وی ادامه داد: شعار عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی که امام خمینی(ره) با جمله "نه شرقی، نه غربی" آغاز کردند، امروز به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است، آن زمان برای جهان عجیب بود که حکومتی بخواهد بر مبنای خدا، نه حزب یا فرد خاص، بلکه بر پایه مصلحت عمومی و سعادت مردم شکل بگیرد، اما امروز این اندیشه جا افتاده است.

سرپرست ستاد امر به معروف با اشاره به اهمیت کار فرهنگی تمیز و ماندگار گفت: اگرچه در ورود به عرصه هنر و رسانه شاید کمی دیر شده باشد، اما تجربه‌هایی مثل نماهنگ سلام فرمانده نشان داد که یک اثر فرهنگی تمیز می‌تواند جهانی شود. ما باید از این ظرفیت‌ها بهره ببریم و با استفاده از توان هنرمندان متعهد و متخصص، معروف‌ها را در قالب زبان هنر معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه ستاد امر به معروف از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی کشور در جشنواره «معروف» استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: این جشنواره ۱۲ عنوان دارد که توسط دوستان هنری و رسانه‌ای پیگیری می‌شود. هدف ما این است که فضا آزاد و هنری باشد؛ برخی می‌خواهند نقد کنند، برخی تبیین، همه این‌ها لازم است چون امر به معروف متعلق به همه است؛ نه مخصوص یک حزب، جناح یا گروه خاص. اخلاق، معنویت و ایران متعلق به همه ملت ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم ایران بیان کرد: ایران سرزمینی است با تمدن چند هزار ساله؛ از چغازنبیل تا شهر سوخته. مردمی که از دیرباز اهل علم، فرهنگ و معنویت بوده‌اند. در دوره اسلامی، این هویت تاریخی با تعالیم اسلام به کمال رسید و امروز ما از سبک زندگی ایرانی-اسلامی سخن می‌گوییم. این فرهنگ باید در قالب هنر بازتاب یابد.

سرپریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: در جهان امروز، زبان هنر زبان اصلی ملت‌ها است. اگر بتوانیم معروفات را در قالب هنر فاخر عرضه کنیم، تأثیر آن از هر منبر و سخنرانی بیشتر خواهد بود.

وی اظهار کرد: هدف ما از برگزاری جشنواره معروف، فرهنگ‌سازی و تولید آثار فاخر هنری است، ممکن است در آغاز راه ضعف‌هایی وجود داشته باشد، اما با همراهی هنرمندان متعهد و متخصص، امیدواریم جشنواره‌ای درخور شأن نظام جمهوری اسلامی برگزار کنیم. از همه هنرمندان و مردم دعوت می‌کنیم در این مسیر همراه باشند. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای جمعی و ملی است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران بخوان! این پیام عدالت‌خواهی و صلح‌طلبی باید از ایران به سراسر جهان برسد و ما امیدواریم مقدمه‌ساز ظهور عدالت و صلح جهانی باشیم.

هنر می‌تواند زبان جهانی امر به معروف باشد

در ادامه دکتر حمید مردانیان، رئیس جشنواره بین‌المللی «معروف»، گفت: امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی جایگاهی والا دارد؛ در روایات آمده است که این فریضتین حتی از جهاد و شهادت در راه خدا برتر شمرده شده‌اند. حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر، دریایی بی‌کران است؛ دریایی که عمق آن به اندازه عظمت رسالت الهی است.

وی افزود: در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های ستاد، دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» با هدف تبیین هنری این معارف شکل گرفته است. برگزاری این جشنواره حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و تعامل میان هنرمندان، مستندسازان، تهیه‌کنندگان و فعالان فرهنگی است. در طول چهار تا پنج ماه گذشته نشست‌های متعددی در حوزه‌های مختلف هنری از جمله کودک و نوجوان، فیلم کوتاه، پویانمایی، نماهنگ و آثار مستند برگزار شده است تا جشنواره امسال نسبت به دوره نخست با کیفیت و تأثیرگذاری بیشتری برگزار شود.

مردانیان با اشاره به همکاری گسترده با رسانه ملی اظهار کرد: یکی از نمونه‌های این همکاری، برنامه «سر سفره خدا» بود که در قالب ۱۳ قسمت از شبکه پویا پخش شد. تلاش داریم این تعامل با صداوسیما و دیگر رسانه‌ها ادامه یابد تا پیام امر به معروف در قالب‌های جذاب و اثرگذار به مخاطبان منتقل شود.

وی درباره ابعاد بین‌المللی جشنواره نیز گفت: جشنواره در دو بخش داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. در بخش داخلی، محورهایی مانند فیلم کوتاه، پویانمایی، نماهنگ و آثار ویژه جوانان مدنظر است. بخش بین‌المللی نیز بر موضوعات انسانی و جهان اسلام متمرکز است؛ از جمله مسأله فلسطین و یمن که امروز وجدان جهانی را درگیر کرده‌اند.

رئیس جشنواره با اشاره به نام‌گذاری پنجم مهر به‌عنوان روز زنان و کودکان فلسطینی افزود: بر اساس گزارش‌های میدانی، تاکنون بیش از صد هزار فلسطینی در غزه قربانی شده‌اند که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. این فاجعه انسانی وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند تا صدای مظلومیت مردم فلسطین و یمن را با زبان هنر به گوش جهان برسانیم.

وی تأکید کرد: آثار جشنواره باید بازتاب‌دهنده درد انسان‌های بی‌دفاع و پیام‌آور عدالت، آزادی و مقاومت باشند؛ چراکه خون مسلمانان در فلسطین، یمن، لبنان و دیگر سرزمین‌ها در یک مسیر و برای عزت اسلام ریخته می‌شود.

مردانیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایران سرزمینی با پیشینه تمدنی ده‌هزار ساله است؛ ما از مهستان و تمدن ایلام و شهر سوخته تا دوران اسلام، همواره مردمانی اهل فرهنگ و عدالت بوده‌ایم. امروز نیز این هویت تاریخی و ایمانی باید در آثار هنری ما تجلی یابد و به زبان جهانی تبدیل شود.

وی گفت: امیدواریم با همراهی هنرمندان متعهد و رسانه‌های مسئول، دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» به عنوان رویدادی فاخر و اثرگذار در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر برگزار شود.

توجه ویژه جشنواره بین‌المللی «معروف» به جنگ ۱۲ روزه و غزه

ناصر باکیده دبیر جشنواره بین‌المللی «معروف» نیز با اشاره به اهداف، ساختار و بخش‌های مختلف آن گفت: جشنواره امسال در سه سطح استانی، ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود و تلاش دارد فرصت‌های برابر و عادلانه‌ای را برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سراسر کشور فراهم کند.

وی افزود: در بخش استانی، آثار پس از ارزیابی اولیه به‌صورت هم‌زمان در استان‌های متقاضی به نمایش درخواهد آمد. این شیوه باعث ایجاد فرصت‌های برابر برای هنرمندان سراسر کشور می‌شود و می‌تواند عدالت فرهنگی را در حوزه تولیدات هنری و سینمایی تقویت کند.

باکیده گفت: تا زمان برگزاری نهایی جشنواره، ۱۰ نشست تخصصی با همکاری ستاد امر به معروف و نهادهای همکار برگزار خواهد شد. این نشست‌ها به موضوعاتی چون روند تولید فیلم، مسائل فنی و محتوایی سینما، و همچنین فعالیت‌های پادکستی و رسانه‌ای مرتبط با جشنواره اختصاص دارد.

دبیر جشنواره معروف یادآور شد: بخش ملی جشنواره شامل رقابت‌های رسمی در رشته‌های فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، نماهنگ و همچنین بخش پادکست است. در این بخش، رویکرد ما ارزیابی آثار گفت‌وگومحور، تحلیلی، پژوهشی و نمایشی در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: کار جشنواره، داوری و ارزیابی است؛ ایجاد یک میدان رقابتی سالم در کنار رفاقت میان هنرمندان. ما می‌خواهیم فضایی ایجاد کنیم که هنرمندان، به‌ویژه در عرصه فیلم کوتاه، مستند و پویانمایی، بتوانند آثار خود را با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر در معرض داوری و رقابت قرار دهند و برای تولید آثار بعدی نیز از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار شوند.

دبیر جشنواره با اشاره به بخش ویژه ابراز کرد: در این بخش به سراغ تولیدات مردمی رفته‌ایم؛ آثار موبایلی و دوربین‌های خانگی که توسط مردم تهیه و به دبیرخانه ارسال می‌شود. این آثار نیز مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند.

باکیده خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ویژه، نگاه جدی به تولیداتی داریم که با موضوع جنگ ۱۲ روزه و همچنین غزه ساخته شده‌اند. بسیاری از این آثار، در لایه‌های پنهان خود، تصویرسازی‌های تأثیرگذاری از مظلومیت مردم فلسطین دارند و از این جهت برای ما بسیار ارزشمندند. موضوع زیست عفیفانه نیز یکی از محورهای مهم این بخش است که مورد قضاوت و بررسی قرار می‌گیرد.

باکیده با اشاره به حضور فعال هنرمندان از کشورهای مختلف گفت: در دومین دوره، جشنواره وارد فضای بین‌المللی شده است. این بخش با محوریت موضوع غزه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین طراحی شده و هنرمندانی از کشورهای اسلامی، کشورهای محور مقاومت، آسیای میانه و دیگر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران قرابت فرهنگی، آیینی و دینی دارند در آن حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: با توجه به گسترش ابزارهای فیلم‌سازی و دسترسی آسان به فناوری‌های نوین، می‌توانیم شاهد تولید آثار قابل‌توجهی از سوی فیلم‌سازان مستقل در جهان اسلام باشیم. جشنواره معروف در تلاش است این تولیدات را شناسایی، معرفی و حمایت کند.

دبیر جشنواره معروف اظهار کرد: جوشش و خروش مردمی که امروز در اروپا و آمریکا در حمایت از مردم غزه شکل گرفته، نشانه بیداری وجدان‌های آزاد است. هنر و رسانه در این مسیر می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در روایت حقیقت ایفا کنند.

دبیر جشنواره گفت: به برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره، نشان معروف اهدا خواهد شد. این نشان، نماد تعهد هنرمندان به ارزش‌های دینی، اخلاقی و مسئولیت اجتماعی است. امیدواریم دومین دوره جشنواره معروف بتواند با مشارکت گسترده هنرمندان، اثری ماندگار در حوزه هنر متعهد و مسئولانه برجای بگذارد.

در پایان این مراسم از از پوستر دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» رونمایی شد.

