به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاسیه نخستین همایش «ما و غرب» در آراء و اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی) دوشنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار می شود.

این همایش از آبان‌ماه سال گذشته با برگزاری پیش‌نشست‌هایی کار خود را آغاز کرد. اختتامیه این همایش ۱۹ آبان‌ماه با حضور چهره‌های مختلف علمی و بین المللی برگزار می‌شود.

اسحاقی دبیر علمی همایش، هدف از این همایش را تلاش برای بیان ماهیت واقعی غرب و بیدارکردن اذهان نسبت به آن دانست و گفت: غرب علیرغم دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مختلف واقعیت‌های دیگری دارد که شاید از آن غفلت شده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از ابتدا با واقعیت فرهنگ وتمدن غرب آگاه بود، تاکید کرد: طی سال‌های گذشته از روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به سمت روز جهانی مبارزه با استکبار رسیدیم که این روند محصول انقلاب اسلامی و روشنگری امام و رهبری است که در طول دوران انقلاب اسلامی نسبت به افشای ماهیت آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در حوزه غرب‌شناسی نکات مهمی وجود دارد که نیازمند کنکاش علمی و بررسی‌های مختلف است. در نگاه ایشان تمدن غرب بر دو پایه نظری، علمی و در حوزه‌های میدانی قابل مشاهده است.

وی گفت: روند علمی این همایش از ۱۴ آبان سال ۱۴۰۳ با برگزاری پیش‌نشست‌ها و نشست‌های علمی آغاز شد. قرار است در ۱۹ آبان آخرین دستاوردهای علمی همایش به‌عنوان اختتامیه همایش توسط اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون آموزش و پژوهش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به اینکه در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، تمدن غرب که بر دو پایه نظری و عملی استوار است، اکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است، ادامه داد: بر اساس مبانی دینی و سنت‌های الهی امروز فروپاشی فرهنگی و نظری تمدن غرب برای همه ناظران آشکار است و شواهد آن را حتی می‌توان در سخنان و تحلیل‌های نخبگان و دانشگاهیان غربی مشاهده کرد.

این همایش آبانماه سال گذشته توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی آغاز شده است و فردا نشست پایانی آن با حضور اساتید، پژوهشگران و نخبگان علمی و سیاسی برگزار خواهد شد.

