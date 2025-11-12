به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در عربستان، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور، طی بیانیه‌ای رسمی دستور داد که روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر نماز استسقاء (طلب باران) در سراسر کشور اقامه شود.

او در پیام خود مردم را به توبه، استغفار، صدقه دادن و یاری به نیازمندان فراخواند تا با دل‌های خاشع و تضرع به درگاه خداوند از او نزول باران و رحمت طلب کنند.

در هفته‌های اخیر، بخش‌های وسیعی از عربستان شاهد تأخیر بارندگی‌ها و کاهش شدید رطوبت هوا بوده است. کارشناسان داخلی هشدار داده‌اند که کمبود باران می‌تواند بر تولید کشاورزی و منابع آب زیرزمینی تأثیر منفی بگذارد.

برگزاری نماز استسقاء در سوریه با دعوت وزارت اوقاف

در سوریه نیز وزارت اوقاف اعلام کرد که نماز باران روز جمعه ۱۴ نوامبر در تمام سوریه برگزار خواهد شد.

وزارت اوقاف با تأکید بر روحیه اخلاص و بازگشت به خداوند، از مردم خواست پیش از برگزاری نماز سه روز روزه بگیرند، حقوق تضییع‌شده را بازگردانند و با توبه و استغفار جمعی در مراسم حضور یابند.

این وزارتخانه همچنین اماکن برگزاری نماز را در شهرهای مختلف کشور مشخص کرده و از ائمه جمعه خواسته است که در خطبه‌ها بر اهمیت دعا، همبستگی اجتماعی و رحمت الهی تأکید کنند.

قطر نیز به نماز استسقاء فراخواند

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نیز مردم را به اقامه نماز استسقاء در روز پنجشنبه دعوت کرد.

قرار است امیر قطر این نماز را همراه با هزاران نمازگزار در مصلی لوسیل در دوحه اقامه کند.

قطر نیز همانند دیگر کشورهای عربی منطقه در ماه‌های اخیر با کاهش محسوس بارندگی و گرمای بی‌سابقه روبه‌رو بوده است.

در کنار کشورهای عربی، بحران کم‌آبی و خشکسالی به‌طور گسترده‌ای ایران را نیز دربر گرفته است. دولت در تلاش است با گسترش سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و اصلاح زیرساخت‌های فرسوده مقابله با بحران را در اولویت قرار خواهد داد.

روی آوردن هم‌زمان چندین کشور عربی به برگزاری نماز استسقاء، بیانگر بازگشت جوامع اسلامی به ریشه‌های معنوی و فطری خود در مواجهه با بلایای طبیعی است.

در عین حال، این بحران زیست‌محیطی بازتابی از پیامدهای سیاست‌های توسعه‌ای ناپایدار و تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف بی‌رویه منابع در منطقه به شمار می‌رود.

