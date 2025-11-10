خشکسالی و لزوم تضرع عمومی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: چند سالی است که خشکسالی به یکی از پدیده‌های اقلیمی کشورمان تبدیل شده و آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی را به‌دنبال داشته است و گویا امسال بیش از سال‌های قبل بحران خشکسالی برجسته شده است؛ تا جایی که علاوه بر اثرگذاری بر کشاورزی و دامداری، ذخیره آب شرب شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران نیز به مخاطره افتاده است و طبق پیش‌بینی‌ها روزهای آینده و بلکه هفته‌های آینده نیز از بارش باران در بیشتر مناطق کشور خبری نیست.

اما با همه این احوال، خبری از نماز و دعای استسقاء و مجالس دعا و تضرع به درگاه الهی نیست!

اکنون که برخی ملاحظات رسانه‌ای در مواجهه با جبهه دین‌ستیزان مانع برگزاری نماز باران توسط بزرگان دینی شده است، ای کاش نهضت برگزاری نماز باران توسط ائمه محترم جماعات و مبلغان دینی به‌صورت محله‌ای و خودجوش راه می‌افتاد تا تضرع عمومی به درگاه پروردگار برای نزول رحمت الهی شکل گیرد.

این، آموزه قطعی اسلام است که در سختی‌ها و بحران‌ها همه را به تضرع به درگاه پروردگار سوق داده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ». اعراف، آیه ۹۴

ترجمه: هیچ پیامبری را در شهری نفرستادیم مگر آنکه اهلش به تهی‌دستی و سختی و رنج و بیماری دچار کردیم، باشد که [به پیشگاه ما] فروتنی و زاری کنند.

یادداشت: حجت‌الاسلام محمد استوار میمندی

