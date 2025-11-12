به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در پی خشکسالیهای اخیر و نیاز به بارش رحمت الهی، نماز باران روز دوشنبه ۲۶ آبانماه با حضور مردم مؤمن استان فارس در شیراز و شهرستانها برگزار میشود. این آیین معنوی به امامت آیتالله دژکام در صحن مطهر شاهچراغ (ع) اقامه خواهد شد.
با توجه به استمرار خشکسالیها در استان فارس و نیاز جدی به نزول باران، مراسم نماز باران با حضور مردم مؤمن و دعاهای خالصانه، روز دوشنبه ۲۶ آبانماه برگزار میشود.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری این مراسم، نماز باران در شهر شیراز، سومین حرم اهلبیت (ع)، به امامت حضرت آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، ساعت ۹:۳۰ صبح در صحن مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) اقامه خواهد شد. همچنین در شهرستانهای استان، این نماز توسط ائمه محترم جمعه برگزار میشود.
در این اطلاعیه از علمای اعلام، روحانیون و عموم مردم خداجوی دعوت شده است تا با حضور در این آیین معنوی، دست نیاز به درگاه پروردگار بلند کرده و برای نزول باران رحمت الهی، همدل و همصدا دعا کنند.
برگزارکنندگان این مراسم ابراز امیدواری کردهاند که اتحاد و اخلاص مردم در این نماز، زمینهساز نزول رحمت الهی و برکت برای استان فارس باشد.
