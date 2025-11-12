درخواست پادشاه عربستان از مردم: نماز باران بخوانید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان پادشاهی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: «بر اساس سنت پیامبر(ص) برای نماز باران، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، مردم عربستان را به برپایی نماز طلب باران در روز پنج شنبه آتی (مصادف با ۲۹ ربیع الأول ۱۴۴۳ه/ ۱۳ آبان) فراخواند.

شبکه الاخباریه گزارش داد دربار پادشاهی سعودی با صدور بیانیه‌ای شهروندان را به توبه، استغفار و پرداخت صدقه دعوت کرده است.

در پی این درخواست، شیخ صالح الفوزان، مفتی اعظم عربستان سعودی، رئیس هیئت علمای ارشد و رئیس کل پژوهش‌های علمی و افتاء این کشور، مردم را به برگزاری نماز استسقاء (نماز طلب باران) فراخواند که فردا، پنج‌شنبه، ۲۲ آبان برگزار می‌شود.

در همین راستا، وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان، زمان برگزاری نماز استسقاء در مساجد سراسر عربستان سعودی را ۱۵ دقیقه پس از طلوع آفتاب پنجشنبه اعلام کرد.

همچنین وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان از مسئولان امر خواست، مقدمات لازم برای برگزاری نماز استسقاء در مساجد تعیین شده در مناطق مختلف عربستان از جمله مکه مکرمه، مدینه منوره و ریاض را فراهم کنند.

.

.....................

پایان پیام