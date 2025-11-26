به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ملی هوش مصنوعی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. براساس آن به منظور تقویت نظام تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور؛
الف- صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس میگردد. سرمایه اولیه صندوق به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در لوایح بودجه سنواتی کل کشور طی سه سال تعیین میگردد. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، نحوه اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن آن با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
صندوق نوآوری و شکوفایی با تصویب هیأت امنا مکلف است سالیانه حداقل بیست درصد (۲۵% ) از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
تبصره – علاوه بر اعتبارات مندرج در بودجههای سالیانه کشور، هرگونه کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تابعه و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی به صندوق مجاز است.
ب - دولت مکلف است بودجه مورد نیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را در قالب ردیف مستقل و متناسب با اهداف، برنامه و وظایف مندرج در این قانون در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نماید.
پ- سرمایهگذاریهای صورت گرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساختهای پردازشی، توسعه الگوریتمها و دادگان (دیتا سِت) و راهاندازی آزمایشگاههای مرجع، کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ میشود.
ت- دولت مکلف است سالیانه حداقل ده درصد (۱۰% ) از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از محل حقالامتیاز و حقالسهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۹۲ جهت حمایت از توسعه زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی اعم از تأمین تجهیزات پردازشی، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارورها و کسب و کارهای نوپای خدمات پردازشی و سایر هزینههای مرتبط با اجرای این قانون در چهارچوب قانون بودجه سالیانه به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
ث- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند به گونهای برنامهریزی نمایند که منابع و اعتبارات مورد نیاز آنها در جهت تحقق تکالیف محوله در حوزه هوش مصنوعی در ردیفهای بودجه سنواتی در سقف اعتبارات مصوب سالانه پیشبینی گردد.
