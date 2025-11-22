به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک مسئولان مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) با مدیران بنیاد بین المللی امامت برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و بنیاد بین‌المللی امامت و مراکز تخصصی وابسته، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برنامه‌ای مشترک در حوزه‌های آموزش، پژوهش و اجرای دوره‌های تخصصی طراحی و اجرا شود.

از جمله محورهای اصلی همکاری می‌توان به برگزاری دوره‌های مشترک، تقسیم کار در اجرای برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی مانند مرکز تخصصی اهل بیت(علیهم السلام) در لبنان اشاره کرد. همچنین توجه ویژه‌ای به توسعه فعالیت‌ها در سه حوزه دانشی تاریخ، کلام و تفسیر و راه‌انداری رشته‌ها و دوره‌های مهارت‌افزایی شد.

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از دستاوردهای پژوهشی و آموزشی مرکز فقهی ارائه شد. بر این اساس، پذیرش دانش‌پژوهان بر مبنای “حل مسئله” صورت گرفته و کلان‌پروژه‌های پژوهشی متنوعی در دست اجراست. از دیگر اقدامات شاخص، می‌توان به راه‌اندازی کارگاه‌های هوش مصنوعی، برگزاری پیش‌نشست‌های علمی برای ارتقای کیفیت مقالات و پایان‌نامه‌ها و برگزاری کلاس‌های مهارت‌افزایی در نگارش پژوهشی اشاره کرد.

همچنین اعلام شد که در حال حاضر ۱۲۴ طلبه در سه حوزه دانشی تاریخ، کلام و تفسیر مشغول به تحصیل در مرکز فقهی ائمه اطهار هستند و تاکنون تعدادی از آنان با دفاع از پایان‌نامه‌های خود فارغ‌التحصیل شده‌اند. این جلسه به عنوان سرآغاز همکاری‌های گسترده‌تر آینده در نظر گرفته شد تا از ظرفیت موجود بهره گرفته شود و مقرر گردید نتایج آن در چارچوب تفاهم‌نامه‌های عملیاتی پیگیری شود.

