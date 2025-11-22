به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - آیتالله رضا رمضانی امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در جمع روحانیون، ائمه جماعات و اساتید دینی شهرستان تالش با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی «منطق مطالبهگری» و توجه عمیق به «وحدت نسبی مذهبی» منطقه، از روحانیون خواست با روزآمدسازی ادبیات دینی و تقویت ارتباط با نسل جوان، مرزبانی دقیق از دین را در برابر تحریفهای جدید بهویژه در حوزه هوش مصنوعی بر عهده بگیرند.
مطالبهگری منطقی؛ ضرورتی که مسئولان را به پاسخگویی وادار میکند
آیتالله رمضانی با ابراز خرسندی از دیدار با طلاب و روحانیون گفت: نکات بسیار دقیقی از امام جمعه خدوم، فاضل و مطالبهگر شهرستان شنیده شد و واقعاً خوشحال شدم. وقتی منطق مطالبهگری نهادینه شود، مسئولان در برابر آن چارهای جز تمکین یا ارائه پاسخ قانعکننده ندارند.
وی با اشاره به تجربه خود در شورای اداری کرج در دوره اصلاحات افزود: وقتی مباحث حاشیهای در شورا مطرح میشد، اعلام کردم اگر مسئله شهرستان مطرح شود حاضر به حضوریم؛ از آن زمان هیچ سخن حاشیهای مطرح نشد. این یعنی استفاده درست از ظرفیتها.
عضو مجلس خبرگان رهبری، وحدت مذهبی تالش و رضوانشهر را «یک ظرفیت کمنظیر» توصیف کرد و گفت: این منطقه نمونهای از وحدت نسبی است؛ جایی که در یک خانواده، فردی سنی و دیگری شیعه است. این الگو در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد. این ثروت عظیم باید قدر دانسته شود و دشمن دقیقاً روی همین نقطه سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود: باید این الگو در سطح کشور معرفی شود؛ خصوصاً که دشمن در برخی استانهای مرزی سرمایهگذاری کلان در جهت ضربه زدن به همین پیوندها داشته است.
آیتالله رمضانی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه ازجمله تولید کیوی، گفت: برای شهرستانهایی که چنین ظرفیتهایی دارند، باید بازنگری و بازتعریف در سند جامع استانی انجام شود؛ سندی که تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آسیبها را پوشش دهد و نماینده عالی دولت آن را تدوین و از ظرفیت همه دستگاهها بهرهگیری کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه معرفی دین در گذشته و امروز کاملاً متفاوت است، اظهار داشت: اگر امروز بخواهیم دین را تبیین کنیم، باید دقیق، عمیق و جامع باشد. نسل جدید پاسخ پرسشهایش را از منابع جدید ـ حتی هوش مصنوعی ـ میگیرد. نگرانیم روزی این ابزار جایگزین مراجع فکری و دینی شود. باید مراقب باشیم.
وی افزود: روحانی امروز باید بهروز باشد، ادبیاتش بهروز باشد، موضوعاتی که انتخاب میکند باید مطابق نیاز روز باشد. منبر باید مخاطب را اقناع کند. شناخت درست جامعه هدف، ضرورت دارد.
ضرورت مطالعه مستمر برای روحانیت؛ درس مرحوم شهید بهشتی
آیتالله رمضانی در ادامه به توصیههای رهبر معظم انقلاب و شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: مرحوم شهید بهشتی به ما میگفت روزی سه ساعت برای مطالعه وقت بگذارید؛ وگرنه از حیز انتفاع میافتیم. رهبر انقلاب نیز مثال آب کُر را مطرح کردند که اگر با چشمه مرتبط نشود، طهارتش از بین میرود. روحانی هم اگر با چشمه قرآن و نهجالبلاغه مرتبط نباشد، اثرگذاریاش کم میشود.
احیای نهجالبلاغه در حوزهها؛ یک ضرورت راهبردی
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، احیای نهجالبلاغه را یک حرکت واجب دانست و خطاب به ائمه جمعه و مدیران مدارس علوم دینی گفت: برنامههای ویژه نهجالبلاغه بگذارید؛ مسابقه، حفظ، جلسات شرح. نهجالبلاغه یک اقیانوس بیکران است. یک مسیحی میگفت اگر ما نهجالبلاغه داشتیم، دنیا را فتح میکردیم.
وی با بیان اینکه دشمن در حوزه دین بهدنبال جایگزینسازی است، گفت: در برخی کشورها ارکان نماز را حذف کردهاند. میگویند قبله لازم نیست، عربی لازم نیست، رکوع و سجده لازم نیست! خانم امام جماعت میشود و نماز را به زبان محلی میخوانند. این تحریف است؛ همان اتفاقی که در مسیحیت افتاد و شریعت از بین رفت.
