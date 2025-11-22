به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروه «طلبه AI» از تیمهای فعال مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، با ترکیبی از اعضای جوان و متخصص از استانهای قم، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، لرستان و همدان در دومین گالری آثار قرآنی و مذهبی تولیدشده با هوش مصنوعی حضور یافته است. این رویداد از یکم تا چهارم آذرماه در کوشک باغ هنر تهران برگزار میشود.
مهندس مهدی دهقانی، مدیر مجموعه «طلبه AI» که در این رویداد حاضر است، در گفتوگو با خبرنگار ابنا درباره ماهیت فعالیت این تیم گفت: «طلبه AI یک مجموعه فردی نیست؛ یک تشکیلات کاملاً گروهی است. ما از نقاط مختلف کشور گرد هم آمدهایم تا نشان دهیم نسل جوان میتواند مفاهیم قرآنی و اسلامی را با ابزارهای فناورانه بازآفرینی کند. تلاش ما این است که هوش مصنوعی را از حالت صرفاً تولید تصویر، به یک فرآیند تفکر، مطالعه، نقد هنری و روایتگری متعهد تبدیل کنیم.»
دهقانی با اشاره به ماهها تلاش مشترک اعضای تیم برای تولید آثار مذهبی افزود: «در پشت هر اثر، یک گفتوگوی جدی درباره روایت صحیح، زیباییشناسی، و انتقال دقیق پیام وجود دارد. ما در جلسات داخلی، هر خروجی را بارها اصلاح میکنیم تا مطمئن شویم اثر نهایی نه یک خروجی تصادفی نرمافزاری، بلکه نتیجه یک کار جمعی و هدفمند است.»
دومین گالری آثار قرآنی هوش مصنوعی، پس از موفقیت دوره نخست این نمایشگاه در قم، شکل گرفته است؛ دورهای که با استقبال گسترده هنرمندان و علاقهمندان هنر دینی همراه شد. در دوره جدید نیز بیش از ۱۰۰ هنرجوی نوجوان و جوان که دورههای تخصصی «آیهنر» را پشت سر گذاشتهاند، آثار خود را ارائه کردهاند.
دهقانی حضور تیم طلبه AI در این رویداد را «گامی در مسیر پیوند میان ایمان، هنر و فناوری» دانست و گفت: «آنچه امروز عرضه میکنیم بیشتر از یک تصویر است؛ یک تلاش جمعی برای ساختن زبانی تازه در بیان مفاهیم قرآنی. هدف ما نشان دادن این است که هوش مصنوعی، اگر درست هدایت شود، نهتنها جای هنر را نمیگیرد، بلکه ظرفیتهای تازهای برای هنر دینی ایجاد میکند.»
شایان ذکر است که، حضور تیمهای خلاق و جوان همچون «طلبه AI» در این نمایشگاه، چشمانداز جدیدی برای هنر دیجیتال اسلامی ترسیم کرده و میتواند مبنایی برای توسعه نسل آینده روایتگری دینی در بستر فناوریهای نوین باشد.
