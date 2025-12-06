به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین مجتهدزاده در نشستی با موضوع «اهمیت روایت نصر در جنگ با رژیم صهیونیستی» که در حرم شاهچراغ(ع) برگزار شد، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را در سه بخش مورد بررسی قرار داد و با اشاره به تلاش دشمن برای ساخت روایت قهرمانانه از شکستهای خود، تأکید کرد: بزرگنمایی قدرت اسرائیل یا القای ضعف در جبهه مقاومت، بازی در زمین دشمن است و جریانهایی که چنین روایتی را دنبال میکنند همان مرجفون هستند که رهبر معظم انقلاب نسبت به آنها هشدار دادهاند.
وی افزود: همه قیامهای شیعی و حرکتهای مقاومت امروز ریشه در نهضت عاشورا دارند و رهبران مقاومت فلسطین همچون شهید یحیی سنوار و فتحی شقاقی الهامگرفته از فرهنگ اهلبیت(ع) بودهاند. مجتهدزاده با اشاره به جنگ شناختی دشمن گفت: صهیونیستها تلاش دارند جبهه مقاومت را شکستخورده نشان دهند، در حالی که واقعیت میدان نبرد چیز دیگری است و علت حمله اخیر اسرائیل، خطای محاسباتی ناشی از برخی اظهار ضعفها در داخل کشور بود.
این استاد جهاد تبیین با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نقاط قوت کشور، بیان دستاوردهای علمی و نظامی و مقابله با روایتهای تحریفشده، جهاد تبیین را تنها راه خنثیسازی جنگ شناختی دشمن دانست. او همچنین با اشاره به متون دینی گفت: در تورات و مزامیر داوود پیشبینی شده که قوم اسرائیل از جهات مختلف مورد حمله قرار خواهد گرفت و همین امر موجب نگرانی شدید آنان است.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری روایت نصر را نزدیک شدن به قله دانستهاند؛ جایی که تنها با فداکاری و ایستادگی میتوان به پیروزی رسید و احساس شکست از میان میرود. مجتهدزاده در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: ذخایر سامانههای دفاعی آمریکا و اسرائیل کاهش یافته، در حالی که ایران در عملیات وعده صادق ۳ پیشرفت چشمگیری داشت و با موشکهای نقطهزن سامانههای پدافندی دشمن را مختل کرد.
مبلغ بینالملل آمریکای لاتین افزود: رژیم صهیونیستی از نظر اقتصادی و امنیتی ضربات سنگینی متحمل شد؛ مراکز تجاری و علمی هدف قرار گرفتند، مهاجرت معکوس نخبگان و ثروتمندان رخ داد و نهادهای اطلاعاتی ایران با هماهنگی کامل آشوبگران را دستگیر و اسناد محرمانه اسرائیل را افشا کردند که موجب تحقیر این رژیم شد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتهدزاده در پایان با اشاره به آیات قرآن و روایات اسلامی گفت: وعده الهی درباره نابودی دشمنان قطعی است و آینده نبرد نیز بر اساس نصرت الهی و مقاومت ملتها رقم خواهد خورد.
