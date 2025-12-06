حجت الاسلام والمسلمین سعید جاویدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با حکمت و درایت لقب «سومین حرم اهل بیت» را به شیراز و استان فارس اعطا کردهاند، اظهار کرد: این عنوان مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران و فعالان فرهنگی استان قرار میدهد و باید همه برنامهها و فعالیتها در چارچوب این محور سامان یابد.
وی با انتقاد از برخی جریانهای فرهنگی و هنری افزود: متأسفانه جشنواره فیلم فجر در سالهای اخیر آنگونه که باید در مسیر انقلاب حرکت نکرده است. برخی آثار پس از حضور در این جشنواره، در جشنوارههای خارجی همچون کن به نمایش گذاشته میشوند و با سیاهنمایی از ایران، جوایزی دریافت میکنند؛ این در حالی است که چنین رویکردی با اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی مغایرت دارد.
امام جمعه سپیدان تأکید کرد: اگر بناست فعالیتهای فرهنگی در استان فارس به نتیجه مطلوب برسد، باید بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی که با همت نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان استانی تدوین شده است، پیش رود.
وی خاطرنشان کرد: جشنوارهها و کنسرتها هرچند ممکن است هیجاناتی کوتاهمدت ایجاد کنند، اما در نهایت دستاورد پایدار فرهنگی برای جامعه به همراه ندارند. آنچه نیاز امروز استان است، حرکت منسجم و هدفمند در مسیر مهندسی فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای معنوی سومین حرم اهل بیت(ع) است.
