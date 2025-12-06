به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله لطفا الله دژکام در جلسه جامعه روحانیت شیراز که به میزبانی آیت الله موحد در مدرسه علمیه صادقیه شیراز برگزار شد، با اشاره به موضوع مطرح‌شده از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی اظهار کرد: این مربوط به ایران نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به پاسخ دفتر آیت‌الله سیستانی گفت: دفتر ایشان اعلام کرده است که موضوع مطرح‌شده مربوط به ایران نیست و به مناطقی ارتباط دارد که در آنجا حاکم عادل وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به مسئله‌ تخریب برخی ساخت و ساز ها در منطقه‌ قره‌باغ افزود: طبق پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، این موضوع مربوط به حریم راه است. مسئول بنیاد مسکن اعلام کرده است که حکم دادگستری صادر شده و موضوع از اختیار ما خارج است. بنا شده این مسئله میان خودشان حل‌وفصل شود و اگر نیاز به اقدام دیگری باشد، باید در همان چارچوب پیگیری شود.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: مسیر باید بیش از گذشته تعریض شود و در صورت نیاز، زمین‌ها خریداری گردد؛ نمی‌توان برخلاف قانون عمل کرد. اگر کسی به گونه‌ای دیگر اقدام کرده یا تخلفی صورت گرفته است، باید مطابق قانون با آن برخورد شود.