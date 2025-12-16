به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز، امشب در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد.
حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار، یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزهها و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند: جوانهای امروز ما جوانان خوبی هستند و بهرغم امکانات پیشرفتهای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد اما توانستهاند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزشها به جوانان استفاده کرد.
رهبر انقلاب، شوق به لقاءالله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله دهها ارزش و انگیزههای آن دوران برشمردند و با تأکید بر اینکه نباید گذاشت این انگیزهها خاموش شوند، افزودند: رفتاری که انسان از برخی دستگاههای فرهنگی و برخی دستگاه مسئول مشاهده میکند، همت و تلاش برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس را نشان نمیدهد.
.
.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه انتقال ارزشها و انگیزههای دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بیوقفه است، خاطر نشان کردند: بهرغم همه سختیها و تنگدستیها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگیهای زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند.
ایشان ضمن تجلیل از مردم استان البرز بهویژه خانوادههای شهدای این استان و قدردانی از دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج، یک مزیت دانستند و گفتند: اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزشهای آن شهیدان بهخوبی انجام شود میتواند بهواسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد.
.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما