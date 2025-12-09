به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اما لیرا، روزنامهنگار و رماننویس اسپانیایی، در گفتوگویی تازه با نشریه «تاریخ نشنال جئوگرافیک» تأکید کرده است که جامعه اسپانیا هنوز نتوانسته با گذشته ۸۰۰ساله اسلامی خود آشتی کند؛ گذشتهای که او آن را بخشی جداییناپذیر از هویت امروز اسپانیاییها میداند. لیرا میگوید این میراث، برخلاف تصور رایج، نه یک یادگار دور، بلکه واقعیتی زنده در زبان، خوراک، معماری و رفتار اجتماعی مردم است.
لیرا در این گفتوگو با اشاره به تجربههای سفر خود به شمال آفریقا و خاورمیانه تأکید کرده که پیوندهای فرهنگی میان اسپانیا و دنیای اسلام «بسیار عمیقتر» از آن چیزی است که معمولاً در تاریخنگاری اروپامحور بازنمایی میشود. او گفته است که بسیاری از عناصر سبک زندگی در جنوب اسپانیا، از خوراکهای سنتی تا معماری، بهطور مستقیم ریشه در دوره اندلس اسلامی دارد.
این نویسنده اسپانیایی با انتقاد از «کتمان سازمانیافته» میراث اسلامی در روایت رسمی تاریخ اسپانیا، آن را نتیجه همزمانی تعصب ضداسلامی و ناآگاهی نسبت به ادیان ابراهیمی دانسته است. لیرا افزود: حتی بسیاری از مسیحیان اسپانیا نمیدانند که حضرت عیسی(ع) در اسلام پیامبری بزرگ شمرده میشود و حضرت مریم(س) جایگاهی ویژه دارد؛ در حالی که جهان اسلام با سه دین ابراهیمی پیوند عمیق دارد.
این رمان نویس اسپانیایی همچنین گفته است که سادهسازی تاریخیِ تقابل اسلام و مسیحیت، واقعیت پیچیده روابط سیاسی مدیترانه را پنهان میکند. او یادآور شده که در دورههای حساس تاریخی، مانند گسترش عثمانی، این رقابتها بیشتر سیاسی بود تا دینی؛ چنانکه فرانسهِ کاتولیک با سلطان عثمانی علیه اسپانیای کاتولیک متحد شد. لیرا تأکید کرده که «دین در بسیاری از موارد ابزار بسیج سیاسی بوده و نه علت اصلی جنگها.»
او در پایان یادآور شده است که پذیرش میراث اسلامی، بخشی از حقیقت تاریخی اسپانیاست؛ حقیقتی که به گفته او «نه تهدید است و نه مایه شرم»، بلکه «سرمایه فرهنگی مشترک است.»
