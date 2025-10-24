مرکز تمدن اسلامی تاشکند؛ میراث شرقی در خدمت آینده علمی آسیای مرکزی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز تمدن اسلامی تاشکند، واقع در مجاورت مجموعه تاریخی حضرت امام (Hazrati Imom)، یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی و علمی جمهوری ازبکستان در سالهای اخیر به شمار میرود. این مرکز با هدف حفظ، معرفی و توسعه میراث اسلامی منطقه، و همچنین ترویج ارزشهای علمی و انسانی اسلام، در قلب پایتخت ازبکستان بنا شده است.
موقعیت و معماری مرکز تمدن اسلامی
مرکز تمدن اسلامی در خیابان تاریخی «قوراساروی» در منطقه اولمازار تاشکند، در کنار مجموعه حضرت امام که شامل بناهایی چون مسجد تیللاشایخ، مدرسه باراکخان، مقبره امام ابوبکر قفال شاشی و مدرسه موئی مبارک است، قرار دارد.
این مرکز در زمینی به وسعت حدود ۱۰ هکتار ساخته شده و طراحی آن تلفیقی از معماری سنتی اسلامی و عناصر مدرن است. ساختمان اصلی دارای گنبدی به ارتفاع ۶۵ متر و چهار ایوان با ارتفاع ۳۴ متر است که جلوهای باشکوه به مجموعه بخشیدهاند.
اهداف علمی و فرهنگی مرکز
مرکز تمدن اسلامی تاشکند با دستور رئیسجمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف، در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷ تأسیس شد و در سال ۲۰۲۵ به بهرهبرداری رسید. این مرکز شامل بخشهای مختلفی از جمله کتابخانه تخصصی، آرشیو نسخههای خطی، تالارهای نمایشگاهی، بخش پژوهشهای اسلامی، و فضاهای آموزشی برای نسل جوان است. هدف اصلی آن، معرفی میراث علمی دانشمندان مسلمان ازبکستان مانند ابوریحان بیرونی، ابن سینا، امام بخاری و ترمذی، و ترویج روحیه تساهل و روشنگری اسلامی است.
نقش بینالمللی و منطقهای مرکز
مرکز تمدن اسلامی تاشکند به عنوان یک پلتفرم علمی بینالمللی، میزبان همایشها، نشستهای علمی و نمایشگاههای فرهنگی با حضور پژوهشگران از بیش از ۶۰ کشور جهان بوده است. این مرکز همچنین در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی ازبکستان، نقش مهمی در معرفی تمدن اسلامی به جهانیان ایفا میکند.
همنشینی تاریخ و نوآوری در مجموعه حضرت امام
مجاورت مرکز تمدن اسلامی با مجموعه حضرت امام، که خود یکی از مهمترین مراکز دینی و تاریخی تاشکند است، به این پروژه جلوهای ویژه بخشیده است. مجموعه حضرت امام، که در قرون ۱۶ تا ۲۰ میلادی شکل گرفته، محل دفن امام قفال شاشی و محل نگهداری نسخه خطی قرآن عثمانی است. این همنشینی، پیوندی میان گذشته باشکوه اسلامی و آینده علمی منطقه ایجاد کرده است.
