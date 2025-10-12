کمیسیون اسلامی اسپانیا از صدور حکم دادگاه برای تدریس دین اسلام در مدارس استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون اسلامی اسپانیا از حکم اخیر دادگاه عالی منطقۀ خودمختار بالئاری این کشور که دولت محلی را موظف میکند در برخی مدارس دولتی شهر پالما پایتخت این منطقه، آموزش دین اسلام را ارائه دهد استقبال کرد. «ایهاب فحمی»، هماهنگکننده امور آموزشی کمیسیون اسلامی اسپانیا، این تصمیم را عادلانه و گامی مهم در مسیر برابری واقعی میان ادیان توصیف کرد.
فحمی در گفتوگو با روزنامه Diario de Mallorca گفت: این حکم برای خانوادههای مسلمان بسیار مثبت است؛ آنها چیزی جز حقوق برابر و برخورداری فرزندانشان از کلاسهای دینی در شرایطی مشابه با دیگران نمیخواهند؛ مراجعه مداوم به دادگاهها نباید به رویه تبدیل شود و بهتر است این مسائل از راه اداری و با همکاری و رویکرد برابری حل شود. به گفته فحمی، هر سال تعداد بیشتری از خانوادهها خواستار تدریس درس آموزش دین اسلام هستند و روند جمعیتی نشان میدهد تقاضا در حال افزایش است.
بر اساس توافق همکاری میان دولت اسپانیا و کمیسیون اسلامی در سال ۱۹۹۲، دولتهای محلی موظف هستند در صورت وجود تقاضای کافی، امکان تدریس دین اسلام را فراهم کنند. این قانون تقاضای حداقل ۱۰ دانشآموز را برای ارائهٔ این درس الزامی میداند.
فحمی افزود که اجرای این برنامه به هماهنگی اداری و برنامهریزی گستردهای نیاز دارد تا معلمان بتوانند ساعات کاری منظم و شرایط مناسبی داشته باشند. وی همچنین از تلاشهای اداره آموزش و معلمان شاغل در این حوزه قدردانی کرد.
از سوی دیگر، آنتونی وِرا، وزیر آموزش و دانشگاههای منطقۀ خودمختار بالئاری، اعلام کرد که دولت محلی حکم دادگاه را احترام گذاشته و اجرا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اداره آموزش در حال بررسی نحوهٔ اجرای این تصمیم است. در حال حاضر، تدریس دین اسلام در چند مدرسهٔ خارج از شهر پالما انجام میشود، اما تاکنون هیچ مدرسهای در این شهر چنین درسی ارائه نداده است.
تخمین زده میشود که حدود ۸۰ هزار مسلمان در مجمعالجزایر خودمختار بالئارس زندگی میکنند که ۵۰ هزار نفر آنها در مایورکا، بزرگترین جزیرۀ آن اقامت دارند. نخستین توافقنامه برای تدریس اسلام در سال ۲۰۱۹ امضا شد و از سال تحصیلی ۲۰۲۰–۲۰۲۱ درس اموزش اسلام بهعنوان واحد اختیاری (مانند دین کاتولیک) ارائه میشود. در سال تحصیلی گذشته، ۷۳۹ دانشآموز در مدارس دولتی خارج از پالما این درس را انتخاب کردند.
.........
پایان پیام
نظر شما