ماجرای محبوبیت کودک انگلیسی مبتلا به اتیسم در فضای مجازی، با شیرینی دادن به نمازگزاران مساجد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاشوا هریس، پسر ۱۲ ساله انگلیسی مبتلا به اوتیسم، با شیرینی‌هایی که خود می‌پزد، به مساجد شهرهای مختلف این کشور سر می‌زند و آن‌ها را بین نمازگزاران تقسیم می‌کند. جاشوا توان گفتار ندارد، اما این محدودیت نتوانسته مانع از ایجاد دوستی‌های فراوان در سراسر انگلیس و از طریق شبکه‌های اجتماعی شود.

ایده این اقدام انسان‌دوستانه ابتدا از سوی پدرش، دن هریس، مطرح شد. پس از یک حمله اسلام‌هراسانه به مسجد «دارُالسلام» در شهر پیتربورو (Peterborough) واقع در شرق انگلستان، که در آن ۵۷ نفر زخمی شدند، دن تصمیم گرفت نشان دهد که چنین خشونت‌هایی نماینده جامعه بریتانیا نیستند.

دن هریس می‌گوید: «مسلمانان ما را بسیار گرم و صمیمی پذیرفتند و حتی شماره تماس مساجد دیگر پیتربورو را به ما دادند.» پس از آن، دیدارهای خانواده هریس از مساجد به سنتی مستمر تبدیل شد و به تدریج به شهرهای لندن (London)، لوتون (Luton)، لستر (Leicester) و بیرمنگام (Birmingham) گسترش یافت.

با وجود تهدیدهای اینترنتی ناشناس، دن هریس و پسرش مصمم‌تر شدند. او می‌گوید: «اگر حتی من که انگلیسی و از طبقه متوسط هستم، مورد نفرت قرار می‌گیرم، پس برای مسلمانان، بانوان مسلمان، مهاجران و کسانی که زبان انگلیسی‌شان ضعیف است، اوضاع چقدر دشوارتر است.»

این خانواده برنامه دارند تا در پایان دسامبر، در سه روز، به ۱۲ مسجد مختلف سر بزنند و برای نمازگزاران شیرینی ببرند. همچنین در روز کریسمس همراه با داوطلبان مسلمان، به تهیه غذا و شیرینی برای افراد تنها و بی‌خانمان خواهند پرداخت. پدر جاشوا می‌گوید: «پسرم عاشق پختن شیرینی است و هر بار که خبر دیدار بعدی در مسجد را می‌شنود، از شادی پر درمی‌آورد.»

