استقبال زیاد نمازگزاران از نماز جمعه در مسجد شهر ولفنبوتل آلمان و کمبود فضای کافی به یک چالش برای مسلمانان و حتی مسئولان محلی تبدیل شد.
خبرگزاری محلی آلمان نوشت به دلیل استقبال گستردهٔ مسلمانان، هماکنون دربارهٔ ساخت مساجد جدید و همچنین تبدیل ساختمانهای شهری به فضاهای مذهبی بحث میشود.
در ولفنبوتل، حضور در نمازهای جمعهٔ مسجد جامعهٔ ترکی-اسلامی تنها با ثبتنام قبلی امکانپذیر است. ورودی مسجد، بازدیدکنندگان کنترل میشوند و کسانی که پیشتر ثبتنام نکرده باشند، اجازه ورود ندارند. سرکان دُنچ، یکی از اعضای جوان جامعۀ اسلامی ولفنبوتل، به شبکهٔ NDR آلمان گفت: با بسیاری از نمازگزاران دوست هستیم و آنها را میشناسیم، اما وقتی اجازه ورود نمیدهیم، اغلب با عصبانیت و خشم مواجه میشویم؛ این واقعاً دشوار است.
دو نوبت نماز جمعه به دلیل ظرفیت محدود
برای اینکه بیشترین تعداد ممکن از مومنان بتوانند شرکت کنند، نمازهای جمعه در دو نوبت برگزار میشوند. در همین راستا، مصطفی یوزر، عضو هیئت امنای مسجد، گفت: این کار معمول نیست، اما از آنجایی که تنها ۱۰۰ نفر میتوانند همزمان در محل حضور داشته باشند و تقاضا بسیار بیشتر است، چارهای جز این روش نداریم. در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، وقتی پناهجویان از مناطق سوریه به آلمان آمدند، تعداد نمازگزاران به شدت افزایش یافت و کمبود جا بسیار اذیتکننده شده.
مشکل مشابه در سایر شهرهای آلمان
افزایش تعداد نمازگزاران و کمبود جا تنها محدود به شهر ولفنبوتل نمیشود. صادق الموسلی از شورای مرکزی مسلمانان ایالت نیدرزاکسن میگوید: در جوامع مسلمان، از نظر عددی نمیتوان همیشه جمعیت زیاد در فضاها را مدیریت کرد. وقتی افراد بیشتری حضور دارند، نیاز به مشاورهٔ دینی، فعالیتهای مذهبی و عبادت بیشتر میشود و تعداد استفادهکنندگان از فضا افزایش مییابد و مشکلات نیز بیشتر میشود.
