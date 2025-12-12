خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

به مناسبت خجسته سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س)، صبح پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ جمعی از مداحان اهل‌بیت(ع) در حسینیه امام خمینی(ره) حضور یافتند و در ستایش حضرت ام‌ابیها(س) مدیحه‌سرائی کردند. سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی پایان بخش محفل عیدانه بود.

نمایه سخنان رهبر انقلاب در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**شناخت اهداف و «آرایش دشمن» ضروری [است]**

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۲۱ آذر ۱۴۰۴

*فضائل و مناقب بانوی دو عالم:

- فضائل و مناقب بانوی دو عالم فراتر از فهم و درک بشر [است]

- دین‌داری.

- عدالت‌خواهی.

- جهاد تبیین.

- همسرداری.

- فرزندپروری.

- باید فاطمی بود و از آن بانوی اسوه در همه جهات پیروی کرد.

*مداحی پدیده‌ای بسیار تأثیرگذار [است]:

- لازم است با تحقیق و پژوهش به عمق‌یابی، آسیب‌شناسی و جستجوی راه‌های تقویت و تکامل ابعاد مختلف این پدیده حیرت‌انگیز پرداخت.

- با توجه به حرکت رو به جلوی مداحی نسبت به گذشته، مداحی از پایگاه‌های ادبیات مقاومت [است].

- هر فکری و امری در صورت نداشتن ادبیات متناسب، به‌تدریج از بین می‌رود و مداحی و هیأت، امروز با تدوین، گسترش و انتقال ادبیات مقاومت، این ضرورت بسیار اساسی را تقویت می‌کند.

*«مقاومت ملی»:

- «تاب‌آوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران» [است].

- گاهی فشار، نظامی است؛ -مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در ماه‌های گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند.

- گاهی هم فشار اقتصادی یا رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی است.

*هدف فشارهای مختلف نظام سلطه بر ملت‌ها:

- گاهی توسعه‌طلبی سرزمینی است؛ مانند آنچه امروز دولت امریکا در آمریکای لاتین انجام می‌دهد.

- گاهی نیز تسلط بر منابع زیرزمینی هدف است.

- برخی مواقع هم تغییر سبکِ زندگی [است].

- مهمتر از همه، «تعییر هویتی»، هدف اصلی فشارهای سلطه‌گران است.

- هوچی‌گری و جوسازی عوامل رسانه‌ای و مقامات سیاسی-نظامی غرب نشانه فشار تبلیغی دشمن [است].

*انقلاب اسلامی همه اقدمات زورگویان جهانی را بی نتیجه گذاشت:

- تلاش‌های زورگویان جهانی برای تغییر هویت «دینی، تاریخی و فرهنگی» ملت ایران بیش از صد ساله قدمت دارد.

- انقلاب اسلامی همه آن کارها را بی‌نتیجه گذاشت و در دهه‌های اخیر نیز، ملت با تسلیم‌ناپذیری و ایستادگی و پایداری در مقابلِ ادامه فشارهای گسترده دشمنانش، آنها را ناکام کرده است.

- گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر یک واقعیت [است].

برخی کارهایی که دشمن با ایران و ملت ایران کرد، با هر کشور دیگری می‌کرد، آن ملت و کشور کُن‌فَیَکون می‌شدند.

*«کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای»:

- تأثیر زینبی مداحی در ماندگار شدن یاد شهیدان و تعمیق و گسترش مفهوم مقاومت در کشور، [مشهود است]

- امروز فراتر از درگیری نظامی که شاهدش بودیم، در «کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای» با جبهه وسیع دشمن قرار داریم.

- چرا که دشمن فهمیده است این مُلک و خاک و سرزمین الهی و معنوی، با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی‌شود.

- البته برخی مرتب احتمال تکرار درگیری نظامی را مطرح می‌کنند و بعضی هم عامدانه در این موضوع می‌دمند تا مردم را دل به شک نگه‌ دارند و دلهره ایجاد کنند که ان‌شاءالله موفق هم نمی‌شوند.

*«خط و خطر و هدف دشمن»:

- محو «آثار، اهداف و مفاهیم انقلاب و فراموش‌شدن یاد امام خمینی(ره)» [است].

- آمریکا در مرکز این جبهه‌ی وسیع و فعال قرار دارد.

- برخی کشورهای اروپایی در اطراف او هستند.

- مزدوران و خائن‌ها و بی‌وطن‌هایی هم که در اروپا تلاش می‌کنند به نان و نوایی برسند، در حاشیه این جبهه قرار دارند.

*شناخت اهداف و «آرایش دشمن» ضروری [است]:

- مانند جبهه نظامی، در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم و طرح و هدف دشمن تعریف [کنیم].

- بر نقاطی متمرکز شویم که او هدف گرفته است، یعنی «معارف اسلامی، شیعی و انقلابی».

*مداحان، هیأت‌ها را به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب تبدیل کنند:

- ایستادگی در مقابل جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب دشوار اما کاملاً ممکن [است].

- در این مسیر، مداحان، هیأت‌ها را به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب تبدیل کنند.

- [مداحان]، نسل جوان را در مقابل اهداف دشمن لجوج و خبیث و دارای امکانات، ‌مصون نمایند.

*چند توصیه به مداحان:

- تبیین معارف دینی و معارف مبارزاتی با تکیه و استناد به زندگی همه ائمه هدی(ع).

- حمله به نقاط ضعف دشمن به موازات دفاع موثر در مقابل شبهه‌آفرینی های او.

- تبیین مفاهیم قرآنی در عرصه های مختلف «شخصی، اجتماعی، سیاسی و چگونگی رویارویی با دشمن» .

- مداحان مراقب باشند آهنگ‌ها و فرهنگ دوران طاغوت در مجالس و محافل آنها راه پیدا نکند.

- تاثیر یک نوحه خوش‌ساخت و خوش‌مضمون گاهی بیشتر از چند منبر و سخنرانی [است].

*کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است:

- مشکل گرد و غبار خوزستان از جمله کوچکترین مشکلات است وکمبودها و مشکلات در سراسر کشور زیاد است.

- ملت روز به روز با ایستادگی،‌ صدق و صفا و خیرخواهی و عدالت خواهی، برای اسلام و ایران آبرو و قدرت ایجاد می کند و به توفیق الهی، کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است.

