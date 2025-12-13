به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر انقلاب در طول سال‌های متمادی به اقتضای زمان و مکان و تحولات ملی، منطقه ای، بین المللی و جهانی از کلیده واژه های «آرایش نظامی»، «آرایش سیاسی»، «آرایش اقتصادی»و «آرایش رسانه ای» نام برده اما در سال‌های اخیر کلید واژه «آرایش رسانه ای» نمود بیشتری در بیانات ایشان داشته است، مخصوصا پس از حوادث و جریانات سال ۱۴۰۱ که دشمن پس از نا امید شدن در عرصه اقدمات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کرد آرایش رسانه ای یا به عبارتی جنگ رسانه ای را با سایر جنگ ها ترکیب کند و دست به اقدمات ترکیبی و جنگ شناختی و روانی بزند لذا حضرت آیت الله خامنه ای در سال‌های اخیر بارها و بارها نسبت به اقدمات رسانه ای و تبلیغات پیچیده دشمن هشدار داده اند.

رهبر انقلاب پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه که در تابستان سال جاری رخ داد، هم نسبت به جنگ رسانه ای و تبلیغات چند لایه دشمن هشدار دادند که دشمن پس از شکست در این جنگ تلاش می کند از طریق تبلیغات رسانه ای و استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خود را پیروز جنگ نشان دهد.

مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل بیت عصمت و طهارات در سالروز ولادت حضرت فاظمه زهرا(سلام الله علیها) برای چندمین بار به موضوع مهم تبلیغات و رسانه اشاره و بیان کردند «در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم؛ با چه کسی؟ با یک جبهه‌ی وسیع. ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم».

رهبر انقلاب هدف این جنگ تبلیغاتی و رسانه ای را محوکردن انقلاب ، محوکردن اهداف انقلاب، منصرف کردن مردم از یاد امام و یاد انقلاب و تغییر در دل‌ها، مغزها و فکرها عنوان کردند: «هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است؛ هدفش این است که بتدریج مردم را از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امامِ انقلاب منصرف کند».

البته دشمن برای رسیدن به اهداف پیدا و پنهان خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کند که ابزار رسانه مهمترین ابزار برای رسیدن به هدف آنهاست و پیاده نظام دشمنان، نویسندگان، هنرمندان، کتاب‌نویسان، رمان‌نویسان، و سینمای هالیوود است، البته در کشورهای مورد تهاجم رسانه ای نیز عده ای مزدور خائن و بی‌وطن‌ها نیز کمک کار آنها هستند.

اما نکته کانونی و حرف اصلی رهبر انقلاب در این دیدار شناسایی و تغییر آرایش جبهه انقلاب و کارگزاران جبهه مقاومت است که با آرایش صحیح و اقدمات و چینش درست مهره ها می توانند با اقدمات دشمن مقابله کنند؛ اهداف دشمن را خنثی کنند چرا که به فرموده رهبر انقلاب دشمنان، معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی؛ را هدف قرار داده اند؛

رهبر انقلاب معتقدند که در مواجهه با دشمن فقط نباید به پاسخ شبه اکتفا کرد بلکه باید اولا شبه دشمن را رد کرد ، با آن مخالفت کرد با تشخیص به موقع، به نقطه ضعف دشمن حمله کرد و دشمن را در موضع ضعف قرار داد.

اما چرا رهبر انقلاب بر لزوم بازسازی آرایش رسانه ای در شرایط کنونی تاکید دارند؟، چه ضرورت هایی را رهبر انقلاب احساس کرده اند؟، یا رسانه ها چه مسیرهای ناموفقی را طی کرده اند که رهبر انقلاب برای چندین دفعه بر تغییر آرایش رسانه ای تاکید کرده اند؟. رهبر انقلاب در زمستان ۱۴۰۱ هم در دیدار مداحان بیان کردند که ما تبلیغات بلد نیستیم و دشمنان در این زمینه موفق تر عمل می کنند.

رهبر انقلاب همزمان با تدکر به رسانه های دیداری، شنیداری ومکتوب بارها نسبت به رها و ول بودن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کشور هشداد دادند و از مسئولان ودست اندر کاران حوزه مجازی کشور گله کردند و نسبت به تسلط دشمن بر ذهن جوانان در این فضا هشدار دادند و خواستار سامان دهی، نظارت ، هدایت و ورود هوشمندانه و آگاهانه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شدند.

به نظر می رسد در این تغییر آرایش رسانه ای توجه به جهاد تبیین، پاسخ به سوالات و شبهات ذهن جوانان، به دست گرفتن روایت اول، مستند سازی و توجه به نیازهای جوانان و مخاطبان، اقناع کردن ذهن پویای جوانان، بیان درست و صحیح و به موقع پیشرفت‌ها برخی از سرفصل های تغییر آرایش رسانه ای است.

گفتمان سازی رسانه ای، جریان سازی، مطالبه گری، بالابردن دانش، بینش، معرفت و شناساندن اهداف انقلاب و نهضت امام خمینی(ره) نیز می تواند در مقابل اقدمات رسانه ای دشمن برای حفاظت و صیانت از باورهای جوانان و نوجوانان موثر باشد.

اما یکی دیگر از نکات کلیدی رهبر انقلاب برای مقابله با اقدمات دشمن در حوزه های مختلف از جمله نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بویژه رسانه ای «قوی شدن» است که ایشان در چندین سخنرانی اخیر خود بارها اشاره کردند که تنها راه مقابله با اقدامات، حملات و هجمه های دشمنان، قوی شدن است که می تواند دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارد.

خلاقیت و نوآوری در تولیدات رسانه ای و استفاده از ابزارها و شیوهای نوین تولید محتوا و حرکت و سرعت عمل همپای رسانه های جهانی نیز می تواند در این آرایش رسانه ای و پاسخ گویی به هجمه ها و شبهات دشمنان موثر و کار ساز باشد چرا که در سال های اخیر بارها دیده ایم که در آرایش رسانه ای بین المللی نتوانسته ایم همپای سایر رسانه‌های جهانی سرعت عمل و یا گستردگی در تولید محتوا داشته باشیم بویژه این که در عرصه بین المللی فاصله زیادی با غول های رسانه ای جهان داریم.

البته برای موفقیت در عرصه های بین المللی در حوزه رسانه ای شرط موفقیت، همکاری، همفکری، تعامل، ایجاد همگرایی و تضارب آرا با رسانه های و جریانات رسانه ای همسو وهمفکر و دارای منافع مشترک است چرا که به قول قدیمی ها «یک دست صدا نداره».

احمد عارفخانی: نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری و کارشناس رسانه

