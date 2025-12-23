به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «واکاوی بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان ۱۴۰۴» با هدف ارتقای سطح فکری و محتوایی ستایشگری دینی، با همکاری ستاد راهبری رثا، عصر امروز در مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد.
در این محفل، حجتالاسلام محمد حاج ابوالقاسم مشاور و دستیار مدیر حوزههای علمیه کشور به تشریح عوامل کلیدی تأثیرگذار در موفقیت مداحی از منظر رهبر انقلاب پرداخت و پنج محور اصلی را در این راستا تبیین کرد.
حجتالاسلام حاج ابوالقاسم در سخنان خود به تحلیل بیانات رهبری در این حوزه پرداخت و گفت: موفقیت و اثرگذاری یک مداح را میتوان در پنج محور اصلی تضمین کرد که محور اول، محتوای غنی و معرفتافزار شعر است؛ چرا که ایشان شعر را پایه و اساس کار دانستند.
وی همچنین تأکید کرد که در کنار استواری ادبی شعر، باید مضامین اخلاقی، سیاسی و معارف اسلامی گنجانده شود و استفاده از مطالب مستند و رعایت شأن اهل بیت(ع) از توصیههای اکید مقام معظم رهبری است.
این استاد حوزه در ادامه به دومین محور، یعنی نغمه و آواز هنری، پرداخت و عنوان کرد: هنر خواندن باید در خدمت محتوا قرار گیرد و تناسب میان نغمه و معنا باید رعایت شود تا حس نهفته در شعر به مخاطب منتقل گردد.
وی همچنین بر اهمیت عامل معنوی و اخلاص تأکید کرد و گفت: مداحی یک حرفه نمایشی نیست؛ بلکه رابطه مستقیم بین صفا و اخلاص قلب مداح با موفقیت او وجود دارد و پرهیز از شهرتطلبی و کسب درآمد، از ارکان اثرگذاری است.
حجتالاسلام حاج ابوالقاسم در تشریح دو محور پایانی، تأکید نمود که مداح باید فرزند زمان خویشتن باشد و با بصیرت به مسائل روز، جهان اسلام و دشمنشناسی اشراف داشته باشد تا اشعارش امیدآفرین باشد.
وی افزود: محور پنجم نیز رعایت کامل ادب و حدود شرعی است؛ مداح باید از هرگونه کلامی که متضمن غلو یا تقصیر در وصف معصومین است، پرهیز کند و از بدعتها دوری نماید.
وی در پایان جمعبندی کرد که عوامل تأثیرگذار شامل: محتوای غنی، نغمه هنری، نیت پاک و اخلاص، بصیرت روز، و رعایت آداب شرعی است.
حجت الاسلام حاج ابوالقاسم در ادامه ضمن بررسی برخی آسیبهای مداحی به ارائه راهکارهای درمان گرایانه در این مساله پرداخت و گفت مسیر رشد مداحی را می بایست از صرف اجرای هنری به سمت نقشآفرینی فعال در حوزه فرهنگ، اجتماع و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ترسیم نمود.
