فرهنگ مقاومت شیعی/ بخش اول؛ ضرورت بازخوانی فرهنگ جهاد و استقامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام معظم رهبری، در دیدار اخیر خود با مداحان اهل‌بیت(ع)، با تاکید بر «فرهنگ مقاومت» بر لزوم ایجاد و آموزش و توسعه «فرهنگ مقاومت» تاکید کردند و گفتند: «اگر یک فکری وجود داشته باشد ادبیات متناسب با آن فکر وجود نداشته باشد آن فکر می‌میرد، از بین می‌رود. تولید ادبیات مناسب با اندیشه و فکر، یک هنر بزرگی است. یکی از مراکزی و پایگاه‌هایی که این ادبیات را، ادبیات مقاومت را، تدوین می‌کند، گسترش می‌دهد، منتقل می‌کند؛ عبارت است از پدیده‌ی مداحی و هیئت.»

ایشان «آرایش آتش دشمن» را هدف‌گیری «معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلاب» دانستند و با تاکید بر تولید محصولات مختلف در حوزه‌های علمیه برای مقابله با این هدف دشمن، بر بهره‌برداری مناسب از این محصولات تاکید کردند.

بازخوانی مبانی فرهنگ مقاومت ملی و شیعی در کنار معرفی ضرورت‌ها، ابزارها و روش‌های تحقق این فرهنگ در سطح ملت‌ها و حکومت‌ها، می‌تواند توسعه‌دهنده شیوه‌های مقابله با اهداف دشمن برای هدف‌گیری معارف اسلامی، شیعی و انقلابی باشد.

بازخوانی این معارف استخراج شده از معارف قرآنی و روایی، نشانگر آن است که مقوله «مقاومت اسلامی»، مهمترین ابزار برای تحقق اندیشه‌های الهی است. روشن است که هر فرد، گروه، ملت یا امتی که برای تحقق اندیشه‌های قرآنی، به‌ویژه وجوب شرعی «خروج از سلطه غیرالهی» دست به اقداماتی بزند، در حال مقابله با اندیشه‌های شیطانی است که تسلط بر انسان‌ها را مهمترین ابزار برای تامین منافع خود می‌دانند و تقابل میان این دو اندیشه، یک نبرد مستمر میان «حق و باطل» در طول تاریخ را نمایان می‌کند.

دقت در معنای کلمه «مقاومه» از باب مفاعله و تفاوت آن با باب «تفاعل» نیز بیانگر همین موضوع است. اگرچه در هر دو باب مفاعله و تفاعل، معنای مشارکت وجود دارد، اما در «تفاعل» حتما مشارکت دو طرفین وجود دارد، همانگونه که در کلمات «تعامل به معنای همکاری دوطرفه» یا «تضارب آراء به معنای بیان نظرات دوطرف » این مشارکت دو طرفه دیده می‌شود، اما در میان کلمات باب مفاعله، طلب مشارکت دیده می‌شود، اما ممکن است طرف مقابل این مشارکت را بپذیر یا نپذیرد، به‌عنوان مثال در «معامله» یکی از طرفین مایل به معامله است، اما ممکن طرف مقابل این معامله را بپذیرد یا نپذیرد.

بر همین اساس نیز باید گفت کلمه عربی «مقاومه» که در فارسی به‌صورت «مقاومت» بیان می‌شود، از طرف «اهالی حق» آغاز می‌شود، اما ممکن است طرف مقابل این نبرد را بپذیرد و یا آنکه برای حفظ جان یا منافع خود در ابعاد سیاسی یا اقتصادی ولو به‌شکل ظاهری یا منافقانه تسلیم شود.

بنابراین در تقابل میان «حق و باطل» هیچ‌گاه «اهالی مقاومت» دست از نبرد نخواهند کشید و به تلاش خود، با توجه به موقعیت‌ها و شرایط و با روش‌ها و ابزارهای مختلف، تا تحقق نهایی «حکومت حق» در سراسر گیتی ادامه می‌دهند، اما میزان تحمل اهل باطل، نسبت مستقیمی با در خطر افتادن منافع مادی آنها دارد. بنابراین هرگاه در این نبرد، منافع و جان آن‌ها در «خطر وجودی» قرار بگیرد ، قطعا دست از تلاش کشیده و به شکل ظاهری تسلیم خواهند شد.

یکی از دلایل این موضوع نیز آن است که «اهالی حق» برای انجام وظیفه شرعی، ولو تا دادن جان و رسیدن به مقام شهادت تلاش می‌کنند، اما «نیروهای باطل» برای منافع خویش در این نبرد شرکت دارند و تنها تا زمانی حاضر به نبرد هستند تا این منافع تامین شود.

در بخش های بعدی این نوشته، موضوع مقاومت براساس آیات قرآن کریم بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

