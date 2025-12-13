به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد شاهچراغی دامغانی، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان، عضو سابق خبرگان رهبری در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آیت الله شاهچراغی زاده ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن آباد دامغان، از شاگردان امام خمینی (ره) و آیات عظام گلپایگانی، حائری و مشکینی و آیت الله محقق داماد بود و عمر خود را وقف خدمت به مردم، اسلام و انقلاب اسلامی کرد.

او پدر شهید شاهچراغی از شهدای شهرستان دامغان بود، نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی استان سمنان را در سال ۵۸ در مهدیشهر اقامه کرد و به مدت ۲۰ سال از سال ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۰ نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان بود.

آیت الله شاهچراغی در ابتدای انقلاب اسلامی همچنین حاکم شرع در استان سمنان هم بود و امامت جمعه شهر مهدیشهر و همچنین مدیرکلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان را هم در کارنامه خود داشت.

این عالم ربانی همچنین نماینده مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز بود.

سردار محمد تقی شاهچراغی معاون اسبق وزیر کشور و استاندار اسبق قم و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز فرزند ایشان است. از ایشان تالیفات بسیاری هم به جای مانده است.

