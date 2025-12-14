به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجتالاسلام سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیتالله خامنهای به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجةالاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمةاللهعلیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقهمندان ایشان و بویژه خاندان محترم شاهچراغی و خانوادهی آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.
سالها امامت جمعهی سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جملهی امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمةاللهعلیه.
سیّدعلی خامنهای
۲۳ آذر ۱۴۰۴
