به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشوراء با صدور پیامی، درگذشت آیت الله «سید محمد شاهچراغی» نماینده ادوار مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن کامل پیام آیت الله «محمدحسن اختری» در سوگ این شخصیت خدوم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿فَضَّلَ اللّهُ المُجاهِدینَ بِأمْوالِهِمْ وَأنْفُسِهِمْ عَلَی الْقاعِدینَ دَرَجَةً وَ کُلًّا وَعَدَ اللّهُ الحُسْنی وَ فَضَّلَ اللّهُ المُجاهِدینَ عَلَی القاعِدینَ أجرًا عَظیمًا﴾

فقدان عالم مجاهد و دانشمند پارسا، آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمة الله علیه) نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو ادوار مجلس خبرگان رهبری، موجب تأسف و تأثر گردید.

آن روحانی خلیق و خدوم، عمر پربرکت خود را وقف تبلیغ معارف اسلامی، ترویج احکام دین و خدمت به مردم کرد و صراط قویم قرآن و عترت را با جدیت و استقامت، طی نمود.

اینجانب از قریب به ۶۰ سال پیش که آن فقید سعید ساکن سمنان شد و مشغول به تبلیغ، ارشاد مردم، امامت در مساجد و تدریس در حوزه علمیه گشت با ایشان همراه و شاهد فعالیت های تأثیرگذار مرحوم شاهچراغی بودم.

آن عزیز، از ابتدای نهضت امام خمینی(ره) و در طول سال های ستمشاهی، با آن همراه شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سالیان مدید به عنوان امام جمعه مهدیشهر و سپس سمنان و سالیان طولانی در منصب ریاست بنیاد شهید و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به کشور، مردم و نظام اسلامی خدمت کرد.

حضور و توجه به جبهه ها و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، برگ زرین دیگری از دفتر افتخارآمیز حیات طیبه او بود؛ آنگونه که علاوه بر حضور شخصی در جبهه و نیز جمع آوری و ارسال کمک از پشت جبهه، فرزندانش نیز همواره در میادین نبرد حاضر بودند.

خاندان شاهچراغی از سادات جلیل القدر و مورد احترام مردم دامغان هستند و خود ایشان هم به علت علم، تقوا، ساده زیستی، اخلاق حسنه و اینکه همیشه در دسترس مردم بود، مورد علاقه و محبت فراوان مؤمنین قرار داشت.

اینجانب این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، مردم مؤمن استان سمنان، ارادتمندان و شاگردان آن فقید و خصوصاً فرزندان برومند ایشان و بیت مکرم شاهچراغی تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و رضوان، و برای بازماندگان صبر و سلوان خواستارم.

وإنا لله وإنا إلیه راجعون

محمدحسن اختری

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)

و رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (ریاست جمهوری)

