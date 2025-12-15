به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت الله شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق خبرگان رهبری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام تسلیت آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله صلی الله علیه وآله:

"إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ الفقیه ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

خبر ارتحال عالم خلیق حضرت آیت الله آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی دامغانی رحمت الله علیه موجب تاثر و تاسف گردید.

آن عالم عامل عمر شریف خود را در نشرمعارف ثقلین و خدمت به انقلاب اسلامی و مردم صرف نمود و از چهره‌های ممتاز، اثر گذار و منشاء خیرات بود که با بصیرت انقلابی، سیاسی و ولایتمداری در میادین و سنگرهای مختلف جهاد، خدمت در رفع نیازهای جامعه و مردم، از جمله نمایندگی ولی فقیه استان سمنان، امامت جمعه و جماعت مهدی‌شهر و سمنان، نمایندگی دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری، حاکم شرعی دادگاه انقلاب حضور فعال داشت و یار و یاور امامین انقلاب بود.

اینجانب فقدان آن عالم مجاهد و خدوم را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)‌، حوزه‌های علمیه، مردم شریف و شهیدپرور استان سمنان، بیت مکرم و همه ارادتمندان و شاگردانشان تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقید سعید رحمت واسعه و حشر با موالیانش و برای همه متعلقین و داغدیده گان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی ۲۳ آذر ۱۴۰۴

...............................

پایان پیام/ 167