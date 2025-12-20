میشه خدا برای ما بد بخواد؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: رُوِیَ عَنِ الصّادِقِ عَلَیهِ السَّلامُ قالَ: قالَ مُوسی عَلَیهِ السَّلامُ: یا رَبِّ أیُّ خَلقٍ اَبغَضُ اِلَیکَ، قالَ الَّذی یَتَّهِمُنی، قالَ وَ مِن خَلقِکَ مَن یَتَّهِمُکَ؟ قالَ نَعَم اَلَّذی یَستَخیِرُنی فَأخِیرُ لَهُ وَالَّذی أقضِی القَضاءَ لَهُ وَ هُوَ خَیرٌ لَهُ فَیَتَّهِمُنی[۱]
ترجمه حدیث: حضرت موسی «علیه السلام» عرض کرد: پروردگار من! مبغوضترین افراد نزد تو کیست؟ خداوند فرمود: کسی که به من تهمت میزند. حضرت موسی «علیه السلام» عرض کرد: چه کسی به تو تهمت میزند؟ فرمود: کسی که از من میخواهد تا برای او خیری انتخاب کنم و من هم برای او خیر انتخاب کرده و خیر میخواهم، و کسی که صلاح و خیر او را در چیزی میبینم و آن قضا را خودم برای او فرمان میدهم که برای او دارای خیر و صلاح است، امّا او به من تهمت میزند.
شرح حدیث: خداوند در جواب، دو گروه از افراد را ذکر میکند: یک گروه، ازخدا چیزی میخواهند و رو به خدا میکنند و از او در خواست میکنند که انتخاب کند و او هم انتخاب میکند. گروه دیگر کسانی هستند که از خداوند نمیخواهند برای آنها چیزی انتخاب کند، ولی خداوند که صلاح آنها را میداند، با فرمان تکوینی (هدایت تکوینی همان قضا و قدر الهی است و با در نظر گرفتن خیر آنها میباشد.) به خداوند تهمت میزنند؛ به این معنا که نعوذ بالله میگویند: خداوند برای من خوب نخواسته است. و متأسفانه خیلیها توجّه به این ندارند.
انسان باید بداند که خداوند هیچ وقت برای او بد نمیخواهد، بلکه خداوند که خیر مطلق است، هرچه از او صادر شود خیر است و برای هیچ موجودی بد نمیخواهد و گره به کار هیچ انسانی نمیاندازد؛ بلکه این خود انسان است که به خود بد کرده است و این اثر و محصول عمل او میباشد. انسان باید دقّت کند در اعمال خود و ببیند چه کرده است؟ اگر انسان حنظل را که میوهای تلخ است بکارد، گلابی شیرین نطنز برایش میآورد؟! هرگز چنین نخواهد شد. خداوند هرگز گره به کار انسان نمی اندازد، بلکه گره از کار او باز میکند.
منبع:
[۱]بحار الانوار، جلد۶۸، صفحه ۱۴۲
