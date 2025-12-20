به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کریس مینز» نخست‌وزیر ایالت نیو ساوت ولز استرالیا اعلام کرد که دولت محلی قصد دارد قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه مقابله با آنچه «خطاب نفرت» خوانده می‌شود، تصویب کند. این قوانین شامل ممنوعیت برافراشتن پرچم‌های جنبش حماس، حزب‌الله لبنان و هر نماد مرتبط با نفرت خواهد بود. وی افزود پارلمان ایالت روز دوشنبه آینده برای بررسی این طرح، تشکیل جلسه خواهد داد.

این اقدام پس از وعده «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا، برای تشدید مجازات‌ها علیه افراط‌گرایی و مقابله با «نفرت، تفرقه و افراطی‌گری» در پی حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی سیدنی صورت می‌گیرد.

پلیس استرالیا نیز اعلام کرد هفت نفر را بازداشت کرده که به گفته مقامات، دارای «ایدئولوژی اسلامی افراطی» بوده‌اند. این افراد پیش از بازداشت در مسیر سفر از ملبورن به ساحل بوندی بودند.

حادثه تیراندازی در ساحل بوندی روز یکشنبه گذشته رخ داد و به‌عنوان بدترین حمله در استرالیا طی ۳۰ سال اخیر شناخته شد. پلیس اعلام کرد فرد مهاجم به نام ساجد اکرم ۵۰ ساله در محل کشته شد و پسرش نوید اکرم ۲۴ ساله که زخمی شد، با ۵۹ اتهام از جمله قتل و تروریسم مواجه است. به گفته کمیسر پلیس فدرال، نوید همچنان در بیمارستان تحت بازداشت است.

