به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با پایان نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تهران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان، بیانیه پایانی این اجلاس را صادر کرد.

در این بیانیه کشورهای حاضر بر اهمیت همگرایی منطقه‌ای و محوریت کشورهای منطقه در حل و فصل چالش‌های موجود از جمله مسائل مرتبط با افغانستان تاکید کردند و کنشگری منطقه‌ای را بهترین راهکار برای مدیریت پایدار موضوعات دانستند.

همچنین شرکت‌کنندگان بر تقویت ثبات در افغانستان تاکید ورزیدند و آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به این ثبات، در صورت اعلام نیاز از سوی طرف افغان، اعلام داشتند و این همکاری را زمینه‌ساز صلح پایدار دانستند.

در بیانیه مذکور با اشاره به اهمیت استمرار روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان برای بهبود معیشت مردم این کشور، ضرورت ادغام افغانستان در روندهای سیاسی و اقتصادی منطقه مورد تاکید قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این نشست نگرانی‌های امنیتی خود را بیان و آمادگی دولت‌هایشان برای کمک به افغانستان در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان را اعلام کردند و تأکید کردند که این همکاری‌ها امنیت مشترک منطقه را تقویت می‌کند.

کشورهای همسایه افغانستان مسئولیت جامعه بین‌المللی در رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های این کشور را یادآور شدند و این اقدامات را برای بهبود وضعیت اقتصادی افغان‌ها ضروری دانستند.

در این بیانیه با هرگونه تلاش کشورهای خارجی برای حضور نظامی در افغانستان مخالفت شد و چنین حضوری عامل بی‌ثباتی تلقی گردید.

همچنین بر مسئولیت کشورهایی که عامل وضعیت کنونی افغانستان هستند، برای کمک به بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی این کشور بدون سیاسی‌کاری تاکید شد.

مقامات کشورهای شرکت کننده در نشست از سازمان‌های بین‌المللی خواستند که از بازگشت اتباع افغانستان از کشورهای همسایه حمایت کنند و شرایط بازگشت عزتمندانه و امن آنها را فراهم نمایند.

آنان از تلاش‌ها برای کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان حمایت کردند و آمادگی خود را برای تقویت این تلاش‌ها اعلام داشتند و همزمان از هر دو کشور خواستند مشکلات را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل کنند.

در این نشست توافق شد پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در اسرع وقت در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار گردد و همچنین از آمادگی پاکستان برای میزبانی دور بعدی نمایندگان ویژه در مارس آینده در اسلام‌آباد استقبال شد.

گفتنی است، این نشست روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه برگزار شده بود.

