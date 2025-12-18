دیدار نماینده وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه طالبان در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که محمدرضا بهرامی، رییس آسیایی وزارت خارجه و نماینده وزیر امور خارجه ایران با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در کابل دیدار کرده است.

این وزارت‌خانه عصر روز چهارشنبه(۲۶ آذر) در اعلامیه‌ای اظهار کرد که آقای بهرامی در آغاز، پیام دعوت همتای ایرانی را برای سفر به تهران به متقی رساند.

وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از آقای بهرامی گفته است که هیات ایرانی گزارش مفصلی در مورد نشست اخیر همسایگان افغانستان در تهران ارایه کرده است.

نماینده وزیر خارجه ایران همچنین در این دیدار تاکید ورزیده که کشورش به روابط با افغانستان اهمیت ویژه قائل بوده و امیدوار است که حاکمیت فعلی افغانستان نیز در بخش همکاری‌های منطقه‌ای نقش داشته باشد.

وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روابط افغانستان و جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرده و در مورد نشست اخیر منطقه‌ای که به میزانی تهران برگزار شده بود، دیدگاه حکومت کنونی کابل را نیز مطرح کرد.

امیرخان متقی در این دیدار اظهار داشت که افغانستان در حال حاضر از وضعیت دشوار خارج شده و به سمت پیشرفت گام‌های سریع بر می‌دارد و بر این اساس، دیگر نباید به افغانستان به عنوان یک معضل نگاه شود.

وزیر خارجه طالبان گفته است: «سیاست خارجی افغانستان در پرتو اصول اساسی آن، از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه حمایت می‌کند.»

در پایان این دیدار، نمایندگان دو طرف روابط دوجانبه را رو به گسترش خواندند و ادامه تماس‌ها در سطوح مختلف و تبادل هیئت‌ها میان دو کشور را مهم دانستند.

گفتن است، یکشنبه ۲۳ آذر نشستی با حضور نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران برگزار شد که علی‌رغم دعوت از طالبان، نماینده‌ای از حاکمیت فعلی افغانستان در نشست حاضر نشد.

